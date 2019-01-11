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"Зеленую книгу", претендующую на Оскар, покажут в Минске

12.01.2019 15:19 — Разное | Интерфакс  
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Показ фильма "Зеленая книга", уже получившего три "Золотых Глобуса" и являющегося одним из главных претендентов на премию "Оскар", стартует в белорусских кинотеатрах 24 января.

"Зеленую книгу", претендующую на Оскар, покажут в Минске
Американская комедийная биографическая драма рассказывает об утонченном светском льве, богатом и талантливом музыканте. Он нанимает в качестве водителя и телохранителя человека, который менее всего подходит для этой работы. Тони "Болтун" - вышибала, не умеющий держать рот на замке и пользоваться столовыми приборами, зато он хорошо работает кулаками. Турне, в которое они отправляются, навсегда изменит жизнь обоих.

Режиссер: Питер Фаррелли.

В ролях: Вигго Мортенсен, Махершала Али, Линда Карделлини, Себастьян Манискалко, Димитар Маринов, Майк Хаттон, Пи Джей Бирн, Джозеф Кортезе.

Билеты - на сайтах kinominska.by и bycard.by.

 
 
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Показ фильма "Зеленая книга", уже получившего три "Золотых Глобуса" и являющегося одним из главных претендентов на премию "Оскар", стартует в белорусских...
 
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