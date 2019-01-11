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"Зеленую книгу", претендующую на Оскар, покажут в Минске
Показ фильма "Зеленая книга", уже получившего три "Золотых Глобуса" и являющегося одним из главных претендентов на премию "Оскар", стартует в белорусских кинотеатрах 24 января.
Режиссер: Питер Фаррелли.
В ролях: Вигго Мортенсен, Махершала Али, Линда Карделлини, Себастьян Манискалко, Димитар Маринов, Майк Хаттон, Пи Джей Бирн, Джозеф Кортезе.
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Показ фильма "Зеленая книга", уже получившего три "Золотых Глобуса" и являющегося одним из главных претендентов на премию "Оскар", стартует в белорусских...
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