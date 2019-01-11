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В РПЦ назвали создание новой церкви "пирровой победой" украинских властей

12.01.2019 14:44 — Разное | Интерфакс  
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В Московском патриархате считают преждевременными торжественные заявления Киева по случаю получения томоса и победы в "гибридной войне" Украины против России.

"Я не думаю, что Украина побеждает в этой войне. Я думаю, что та победа, которая сейчас представляется таковой президентом Украины, является победой пирровой, потому что идея заключалась в том, чтобы объединить православных верующих Украины. Но невозможно объединить верующих путем навязывания им ложных идей", - заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).

По его словам, верующих Украины можно было объединить только одним путем - вернув тех, кто уклонился в раскол, в лоно канонической Церкви, и это надо было делать не административными мерами, а теми церковными методами, которые существуют испокон веков.

"Эта возможность была не только упущена - она была сознательно не допущена украинской властью для того, чтобы совершить именно то, что они совершили", - отметил митрополит, сделав вывод, что идея властей Украины заключалась именно в том, чтобы легитимизировать раскол.

 
 
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В Московском патриархате считают преждевременными торжественные заявления Киева по случаю получения томоса и победы в "гибридной войне" Украины против России.
 
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