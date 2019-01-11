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Опубликован график прямых телефонных линий с руководством Мингорисполкома в январе-июне

12.01.2019 14:10 — Разное | Интерфакс  
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Минский городской исполнительный комитет опубликовал график проведения прямых телефонных линий председателем Мингорисполкома, заместителями председателя Мингорисполкома, управляющим делами Мингорисполкома, председателем Минского городского Совета депутатов в период с января по июнь 2019 года.

Председатель Мингорисполкома А.А. Сивак будет проводить прямые линии 16 февраля, 30 марта и 4 мая.

Первый заместитель председателя Мингорисполкома Ф.В. Римашевский - 2 февраля, 23 марта, 25 мая и 29 июня.

Заместитель председателя Мингорисполкома В.С. Лаптев - 26 января, 16 марта, 18 мая и 22 июня.

Заместитель председателя Мингорисполкома И.В. Юркевич - 23 февраля, 13 апреля и 1 июня.

Заместитель председателя Мингорисполкома А.П. Крепак - 19 января, 9 марта, 20 апреля и 15 июня.

Управляющий делами Мингорисполкома А.М. Мательская - 2 марта, 27 апреля и 8 июня.

Председатель Минского городского Совета депутатов В.В. Панасюк ответит на звонки граждан в рамках прямых телефонных линий 09 февраля, 6 апреля и 11 мая.

Прямые телефонные линии будут проводиться по номеру +375 17 222-44-44 в указанные даты с 9.00 до 12.00.

 

 
 
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Минский городской исполнительный комитет опубликовал график проведения прямых телефонных линий председателем Мингорисполкома, заместителями председателя...
 
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