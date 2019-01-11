ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В торговом центре Киева произошел взрыв, пострадал мужчина - полиция

12.01.2019 14:08 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

В Киеве в торговом центре на ул.Борщаговской прогремел взрыв, в результате происшествия мужчина получил травму руки.

Как сообщает в субботу отдел коммуникации полиции г.Киева на странице в соцсети Фейсбук, информация о взрыве поступила в дежурную часть около 12:00.

"По предварительной информации, взрыв прогремел на 3-м этаже при проведении ремонтных работ. По словам свидетелей, один из мужчин пытался проверить пожарную сигнализацию в офисном помещении, зажигая дымовую шашку, которая и взорвалась у него в руке. Эта информация будет проверяться", - сказано в сообщении.

Пострадавшего госпитализировали, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

На момент взрыва в помещении не было посетителей, а всех лиц, проводивших ремонтные работы, эвакуировали.

Информация зарегистрирована в журнале Единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции. После проведения проверки будет дана правовая оценка события.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Киеве в торговом центре на ул.Борщаговской прогремел взрыв, в результате происшествия мужчина получил травму руки. Как сообщает в субботу отдел коммуникации...
 
Новости дня
Новости разные
 
Владимир Высоцкий. Попробуем понять, как он стал нашим кумиром
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика