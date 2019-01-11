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Диалог власти с населением. В Жабинке после обращения на телефонную линию запустили дополнительный автобус

12.01.2019 16:00 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Решить волнующий вопрос с помощью одного звонка. В Беларуси продолжают работу прямые телефонные линии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не стало исключением и это субботнее утро 12 января. Диалог состоялся в администрациях всех уровней.

Так, в Кобринском райисполкоме чаще всего обсуждались вопросы состояния дорог, отопления, а также уборки улиц и дворовых территорий от снега. Как правило, на такие обращения реагируют незамедлительно.

Диалог власти с населением. В Жабинке после обращения на телефонную линию запустили дополнительный автобус

Диалог власти с населением. В Жабинке после обращения на телефонную линию запустили дополнительный автобус

Александр Мартынюк, заместитель председателя Кобринского райисполкома:
Если поступает вопрос по температурным режимам внутри помещения, конечно же, выезжает комиссия, работники нашего Кобринского ЖКХ, возможно, с приглашением других служб, санитарной службы, с участием работников отдела ЖКХ райисполкома. Осматривают помещение, замеряется температура теплоносителя, температура внутри помещения, если требуется, температура горячей воды. Составляется соответствующий акт. Если они не соответствуют нормативным, оперативно принимаются меры для устранения имеющихся проблем.

Диалог власти с населением. В Жабинке после обращения на телефонную линию запустили дополнительный автобус

Не так давно обращение на прямую линию помогло и жителям окраины Жабинки. Людям было неудобно добираться из центра города домой. В расписании автобусов значились всего два рейса – утренний и вечерний. И ни один из них не совпадал со школьным расписанием. Детям после первой смены приходилось ждать по несколько часов.

Диалог власти с населением. В Жабинке после обращения на телефонную линию запустили дополнительный автобус

Анна Данилюк, житель Жабинки:
Мы решили обратиться на прямую линию в райисполком. Попросили, чтобы ввели дополнительный рейс автобуса, чтобы наши дети могли спокойно после уроков добраться домой.

Пошли навстречу, сказали: «Нет никаких проблем, мы можем действительно рассмотреть этот вопрос». Маршрут даже поменяли автобуса.

Диалог власти с населением. В Жабинке после обращения на телефонную линию запустили дополнительный автобус

Диалог власти с населением. В Жабинке после обращения на телефонную линию запустили дополнительный автобус

Как показывает практика, большинство спорных тем удается разрешить по горячим следам. Но есть и те, что явно указывают на недоработки. В любом случае, польза такого диалога власти с населением остается актуальной.

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Новости Беларуси. Решить волнующий вопрос с помощью одного звонка. В Беларуси продолжают работу прямые телефонные линии, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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