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Диалог власти с населением. В Жабинке после обращения на телефонную линию запустили дополнительный автобус
Новости Беларуси. Решить волнующий вопрос с помощью одного звонка. В Беларуси продолжают работу прямые телефонные линии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Не стало исключением и это субботнее утро 12 января. Диалог состоялся в администрациях всех уровней.
Так, в Кобринском райисполкоме чаще всего обсуждались вопросы состояния дорог, отопления, а также уборки улиц и дворовых территорий от снега. Как правило, на такие обращения реагируют незамедлительно.
Александр Мартынюк, заместитель председателя Кобринского райисполкома:
Не так давно обращение на прямую линию помогло и жителям окраины Жабинки. Людям было неудобно добираться из центра города домой. В расписании автобусов значились всего два рейса – утренний и вечерний. И ни один из них не совпадал со школьным расписанием. Детям после первой смены приходилось ждать по несколько часов.
Анна Данилюк, житель Жабинки:
Пошли навстречу, сказали: «Нет никаких проблем, мы можем действительно рассмотреть этот вопрос». Маршрут даже поменяли автобуса.
Как показывает практика, большинство спорных тем удается разрешить по горячим следам. Но есть и те, что явно указывают на недоработки. В любом случае, польза такого диалога власти с населением остается актуальной.
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Диалог власти с населением. В Жабинке после обращения на телефонную линию запустили дополнительный автобус
Новости Беларуси. Решить волнующий вопрос с помощью одного звонка. В Беларуси продолжают работу прямые телефонные линии, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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