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Уже 22 дня: «шатдаун» в США стал самым продолжительным в истории страны

12.01.2019 15:11 — Разное | СТВ  
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Новости США. Приостановка работы правительства в США из-за отсутствия решения по бюджету стала самой длинной в истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 12 января уже 22-й день «шатдауна».

Уже 22 дня: «шатдаун» в США стал самым продолжительным в истории страны

Причиной данной ситуации в стране стал проект строительства стены на границе с Мексикой. На этом настаивают республиканцы и президент США Дональд Трамп. Белый дом запрашивает на эти цели около 6 миллиардов долларов. Однако демократы такие расходы не одобряют.

Уже 22 дня: «шатдаун» в США стал самым продолжительным в истории страны

Уже 22 дня: «шатдаун» в США стал самым продолжительным в истории страны

Добавим, аналогичная ситуация продолжительностью в 21 день была зафиксирована в США при президенте Билле Клинтоне в декабре 1995 года.
 
 
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Новости США. Приостановка работы правительства в США из-за отсутствия решения по бюджету стала самой длинной в истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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