ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Оттаве двухэтажный автобус въехал в остановку: трое погибших и десятки раненых

12.01.2019 14:55 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Канады. В Оттаве двухэтажный автобус въехал в остановку: три человека погибли, 25 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Оттаве двухэтажный автобус въехал в остановку: трое погибших и десятки раненых

В результате столкновения крыша остановочного павильона буквально срезала несколько первых рядов пассажирских кресел.

Причины случившегося выясняются. Водитель автобуса задержан. Пострадавшие госпитализированы. Состояние большинства из них оценивается как критическое.

В Оттаве двухэтажный автобус въехал в остановку: трое погибших и десятки раненых
Фото. В Оттаве двухэтажный автобус въехал в остановку
В Оттаве двухэтажный автобус въехал в остановку: трое погибших и десятки раненых
Фото. В Оттаве двухэтажный автобус въехал в остановку
В Оттаве двухэтажный автобус въехал в остановку: трое погибших и десятки раненых
Фото. В Оттаве двухэтажный автобус въехал в остановку
В Оттаве двухэтажный автобус въехал в остановку: трое погибших и десятки раненых
Фото. В Оттаве двухэтажный автобус въехал в остановку

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Канады. В Оттаве двухэтажный автобус въехал в остановку: три человека погибли, 25 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате...
 
Новости дня
Новости разные
 
Варианты для Беларуси и ее руководителя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика