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В Оттаве двухэтажный автобус въехал в остановку: трое погибших и десятки раненых
Новости Канады. В Оттаве двухэтажный автобус въехал в остановку: три человека погибли, 25 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате столкновения крыша остановочного павильона буквально срезала несколько первых рядов пассажирских кресел.
Причины случившегося выясняются. Водитель автобуса задержан. Пострадавшие госпитализированы. Состояние большинства из них оценивается как критическое.
Фото. В Оттаве двухэтажный автобус въехал в остановку
Фото. В Оттаве двухэтажный автобус въехал в остановку
Фото. В Оттаве двухэтажный автобус въехал в остановку
Фото. В Оттаве двухэтажный автобус въехал в остановку
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Новости Канады. В Оттаве двухэтажный автобус въехал в остановку: три человека погибли, 25 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате...
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