ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В центре Парижа от взрыва и пожара в здании пострадали 20 человек

12.01.2019 14:43 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Франции. Мощный взрыв прогремел в центре Парижа. Сообщается о 20 пострадавших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Состояние двоих критическое.

В центре Парижа от взрыва и пожара в здании пострадали 20 человек

В центре Парижа от взрыва и пожара в здании пострадали 20 человек

По предварительной информации, причиной могла стать утечка газа. На месте работают пожарные, машины скорой помощи и наряды полиции. Взрывной волной практически разрушен дом. Под завалами еще могут оставаться люди.

Отметим, ЧП произошло в день очередных протестов «желтых жилетов». Сегодня, 12 января, недовольные ростом цен и налогов французы снова вышли на улицы.

В центре Парижа от взрыва и пожара в здании пострадали 20 человек
Фото. Пожар в центре Парижа
В центре Парижа от взрыва и пожара в здании пострадали 20 человек
Фото. Пожар в центре Парижа
В центре Парижа от взрыва и пожара в здании пострадали 20 человек
Фото. Пожар в центре Парижа
В центре Парижа от взрыва и пожара в здании пострадали 20 человек
Фото. В центре Парижа от взрыва и пожара в здании пострадали 20 человек
В центре Парижа от взрыва и пожара в здании пострадали 20 человек
Фото. В центре Парижа от взрыва и пожара в здании пострадали 20 человек

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Франции. Мощный взрыв прогремел в центре Парижа. Сообщается о 20 пострадавших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Состояние двоих критическое. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские биатлонистки выступают в преследовании. Онлайн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика