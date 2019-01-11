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В центре Парижа от взрыва и пожара в здании пострадали 20 человек
Новости Франции. Мощный взрыв прогремел в центре Парижа. Сообщается о 20 пострадавших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Состояние двоих критическое.
По предварительной информации, причиной могла стать утечка газа. На месте работают пожарные, машины скорой помощи и наряды полиции. Взрывной волной практически разрушен дом. Под завалами еще могут оставаться люди.
Отметим, ЧП произошло в день очередных протестов «желтых жилетов». Сегодня, 12 января, недовольные ростом цен и налогов французы снова вышли на улицы.
Фото. Пожар в центре Парижа
Фото. Пожар в центре Парижа
Фото. Пожар в центре Парижа
Фото. В центре Парижа от взрыва и пожара в здании пострадали 20 человек
Фото. В центре Парижа от взрыва и пожара в здании пострадали 20 человек
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Новости Франции. Мощный взрыв прогремел в центре Парижа. Сообщается о 20 пострадавших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Состояние двоих критическое. ...
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