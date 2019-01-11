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Три пенсионера погибли при пожаре в частном доме в Полоцке
Новости Беларуси. В Полоцке вечером 11 января погибли трое местных жителей. Все они стали жертвами огня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пожар произошел в частном доме. К моменту прибытия спасателей строение уже полыхало открытым пламенем, частично обрушилась кровля и потолочное перекрытие. Внутри были обнаружены тела трех пенсионеров.
Предварительная причина смерти – отравление угарным газом. Выяснилось, что погибшие – семейная пара и их родственник. Как сообщили очевидцы, накануне в доме было застолье. Причиной пожара могла стать непотушенная сигарета.
По факту происшествия следователи проводят проверку.
Фото. Пожар в частном доме в Полоцке
Фото. Пожар в частном доме в Полоцке
Фото. Пожар в частном доме в Полоцке
Фото. Три пенсионера погибли при пожаре в частном доме в Полоцке
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Новости Беларуси. В Полоцке вечером 11 января погибли трое местных жителей. Все они стали жертвами огня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пожар...
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