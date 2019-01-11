Новогодние традиции пинских семей

В новогоднюю ночь мы стараемся хорошо повеселиться, попробовать много вкусностей, отдохнуть, подарить и получить подарки, загадать заветное желание и надеемся, что оно обязательно сбудется. Старый Новый год - еще один повод для семейного торжества и встречи с друзьями.

По-семейному тепло

…праздник отмечает чета Коробковых, которая около тридцати лет назад переехала в Пинск из Баку. Город принял их как родных - радушно и гостеприимно. Дети выросли, подарили внуков. И теперь близкие в Новый год собираются вместе, потому что для Евгении Юрьевны и Владимира Владимировича семья - это большое счастье, неиссякаемый источник взаимной любви, радости и позитивных эмоций.







К Новому году начинают готовиться заранее: украшают дом, ставят елку, покупают подарки, а вот милые сувениры в виде веселых снеговичков, нарядных елочек и изящных снежинок Евгения Юрьевна вяжет сама, вместе продумывают меню. Украшением праздничного стола традиционно становится «королева» кавказской кухни - долма - фарш, завернутый в виноградные листья, которые Евгения Юрьевна заготавливает летом, дабы зимой порадовать домочадцев любимым деликатесом. А еще готовит азербайджанский плов с бараниной и сухофруктами.







Но, по сути, совсем не важно, что на столе, важно, кто с тобой за ним. А в семье Коробковых каждый присутствующий дорог сердцу и любим душой.

По-дружески весело

…Новый год встречают семья Жук и их друзья, превращая праздник в душевную встречу в кругу важных для них людей, в уютный вечер, в яркое событие 365-й страницы уходящего года и первой - наступающего.



Обычно они организовывают домашний маскарад. Карнавальные костюмы придумывают из подручных материалов, а не покупают готовые. Здесь важны идея и способ ее реализации, перевоплощение в образ. Делают грим, в ход идут маски. А потом угадывают, кто кем нарядился, и, поверьте, это не всегда просто. Кого только не было на новогодних посиделках! И Зимушка-зима, и статуя Свободы из США, и дуб из пушкинского Лукоморья, и трехглавый дракон, вместе веселились Нимфа и Жозефина из детского фильма «Приключения Калле-сыщика». Все дивные образы нужно представить песней, сценкой, танцем или стихотворением. Это делает праздник веселым и незабываемым.









Традиционные новогодние блюда на столе помогает разнообразить интернет: каждый год ищут новый рецепт салата и его готовят. Если понравится, то оставляют его в меню на следующий, а нет - значит, остается гастрономическим воспоминанием.



- Подготовка к празднику - особый процесс, - говорит Светлана Жук. - Свое почетное место в доме занимает зеленая красавица — сосна, которую украшают с мужем Артемом дочь Настя с мужем Артемом. Игрушки на ней от раритетных до современных: каждый год супруг Александр делает «подарок» хранительнице Нового года - новую игрушку.



Несколько лет назад и Светлана приукрасила сосенку нежными, вязанными крючком снежинками.



- Сбор подарков тоже целая церемония. Участвуя в ней, каждый может почувствовать себя ассистентом Дедушки Мороза, - делится Светлана впечатлениями от приятного процесса. - В большой красный мешок, который до боя курантов стоит в подвале, все складывают подарки и сувениры. Дед Мороз (роль его неизменно исполняет хозяин гостеприимного дома Александр Жук), спускается за ним, а затем радует гостей порой неожиданными, но очень приятными презентами.









- Повсюду - и внутри дома, и снаружи - развешиваем весело подмигивающие цветные, яркие огоньки. Вот уже дети обзавелись своими семьями, и, казалось бы, пора им вводить свои традиции отмечать Новый год, но все равно они тянутся домой, - подытоживает Светлана. - Всегда в этом случае вспоминаю семейный анекдот:



Ребенок пишет: «Радители».

Спрашиваю: «А какое проверочное слово?»

Малыш, ласково прищурившись, отвечает: «Радость».

Даже исправлять не хочется.



Пусть для каждого Новый год станет маленьким шансом начать новую жизнь или улучшить уже сложившуюся.



Елена ДОБРОВОЛЬСКАЯ

Фото из архивов семей Жук и Коробковых