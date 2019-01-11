Где в Горках можно будет искупаться в проруби?

19 января празднуют Крещение Господне православные христиане. Многие в этот день купаются в прорубях. Древняя традиция гласит, что такое купание исцеляет от болезней. В МЧС назвали места в Могилевской области, где окунуться в ледяную воду можно будет под внимательным присмотром — спасателей и медиков.

В Горецком районе таким местом традиционно станет Оршанское озеро.





А где еще?

Могилев, река Днепр, ул. Правонабережная, 6

Могилев, Печерское озеро, ул. Сурганова, д. 42а

Могилев, Святое озеро, ул. Симонова, д. 61

Кричев, река Сож, ул. Сиротинина, 1а

Бобруйск, река Березина, ул. Береговая, 73

Бобруйск, река Березина, р-н 6-го Микрорайона

Осиповичский район, Осиповичское водохранилище, д. Вязье

Кличевский район, река Ольса, ул. Кривоносова

Чериковский район, Городское озеро, р-н, ул. Рокоссовского