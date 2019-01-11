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Где в Горках можно будет искупаться в проруби?

12.01.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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19 января празднуют Крещение Господне православные христиане.  Многие в этот день купаются в прорубях. Древняя традиция гласит,  что такое купание исцеляет от болезней. В МЧС назвали места в Могилевской области, где окунуться в ледяную воду можно будет под внимательным присмотром — спасателей и медиков.

В Горецком районе таким местом традиционно станет Оршанское озеро.

 

Где в Горках можно будет искупаться в проруби?
Фото — mogilevnews.by

 

А где еще?

Могилев, река Днепр, ул. Правонабережная, 6
Могилев, Печерское озеро, ул. Сурганова, д. 42а
Могилев, Святое озеро, ул. Симонова, д. 61
Кричев, река Сож, ул. Сиротинина, 1а
Бобруйск, река Березина, ул. Береговая, 73
Бобруйск, река Березина,  р-н 6-го Микрорайона
Осиповичский район, Осиповичское водохранилище, д. Вязье
Кличевский район, река Ольса, ул. Кривоносова
Чериковский район, Городское озеро, р-н, ул. Рокоссовского


 
Теги: Могилев
 
 
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  19 января празднуют Крещение Господне православные христиане.  Многие в этот день купаются в прорубях. Древняя традиция гласит,  что такое купание исцеляет от...
 
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