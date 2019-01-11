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Где в Горках можно будет искупаться в проруби?
12.01.2019 — Разное | Горецкий вестник
19 января празднуют Крещение Господне православные христиане. Многие в этот день купаются в прорубях. Древняя традиция гласит, что такое купание исцеляет от болезней. В МЧС назвали места в Могилевской области, где окунуться в ледяную воду можно будет под внимательным присмотром — спасателей и медиков.
В Горецком районе таким местом традиционно станет Оршанское озеро.
А где еще?
Могилев, река Днепр, ул. Правонабережная, 6
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19 января празднуют Крещение Господне православные христиане. Многие в этот день купаются в прорубях. Древняя традиция гласит, что такое купание исцеляет от...
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