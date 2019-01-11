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В гимназии чествовали родителей лучших школьников — Большой фоторепортаж
12.01.2019 — Разное | Горецкий вестник
В прошлом году среди школьников района было немало тех, кто смог добиться высоких результатов в учебе, спорте и творчестве. Сегодня в
Фото Михаила Левцова
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В прошлом году среди школьников района было немало тех, кто смог добиться высоких результатов в учебе, спорте и творчестве. Сегодня в актовом зале гимназии №1...
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