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В гимназии чествовали родителей лучших школьников — Большой фоторепортаж

12.01.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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В прошлом году среди школьников района было немало тех, кто смог добиться высоких результатов в учебе, спорте и творчестве. Сегодня в актовом зале гимназии №1 чествовали родителей таких детей. Смотрите наш фоторепортаж с этого праздничного события.

 

В гимназии чествовали родителей лучших школьников — Большой фоторепортаж

 

В гимназии чествовали родителей лучших школьников — Большой фоторепортаж

 

В гимназии чествовали родителей лучших школьников — Большой фоторепортаж

 

В гимназии чествовали родителей лучших школьников — Большой фоторепортаж

 

В гимназии чествовали родителей лучших школьников — Большой фоторепортаж

 

В гимназии чествовали родителей лучших школьников — Большой фоторепортаж

 

В гимназии чествовали родителей лучших школьников — Большой фоторепортаж

 

В гимназии чествовали родителей лучших школьников — Большой фоторепортаж

 

В гимназии чествовали родителей лучших школьников — Большой фоторепортаж

 

В гимназии чествовали родителей лучших школьников — Большой фоторепортаж

 

В гимназии чествовали родителей лучших школьников — Большой фоторепортаж

 

В гимназии чествовали родителей лучших школьников — Большой фоторепортаж

 

В гимназии чествовали родителей лучших школьников — Большой фоторепортаж

 

В гимназии чествовали родителей лучших школьников — Большой фоторепортаж

 

В гимназии чествовали родителей лучших школьников — Большой фоторепортаж

 

В гимназии чествовали родителей лучших школьников — Большой фоторепортаж

 

В гимназии чествовали родителей лучших школьников — Большой фоторепортаж

 

В гимназии чествовали родителей лучших школьников — Большой фоторепортаж

 

В гимназии чествовали родителей лучших школьников — Большой фоторепортаж

 

В гимназии чествовали родителей лучших школьников — Большой фоторепортаж

 

В гимназии чествовали родителей лучших школьников — Большой фоторепортаж

 

В гимназии чествовали родителей лучших школьников — Большой фоторепортаж

 

В гимназии чествовали родителей лучших школьников — Большой фоторепортаж

 

В гимназии чествовали родителей лучших школьников — Большой фоторепортаж

 

В гимназии чествовали родителей лучших школьников — Большой фоторепортаж

 

В гимназии чествовали родителей лучших школьников — Большой фоторепортаж

 

В гимназии чествовали родителей лучших школьников — Большой фоторепортаж

 

В гимназии чествовали родителей лучших школьников — Большой фоторепортаж

 

В гимназии чествовали родителей лучших школьников — Большой фоторепортаж

 

В гимназии чествовали родителей лучших школьников — Большой фоторепортаж

 

В гимназии чествовали родителей лучших школьников — Большой фоторепортаж

 

В гимназии чествовали родителей лучших школьников — Большой фоторепортаж

 

В гимназии чествовали родителей лучших школьников — Большой фоторепортаж

 

В гимназии чествовали родителей лучших школьников — Большой фоторепортаж

 

В гимназии чествовали родителей лучших школьников — Большой фоторепортаж

 

В гимназии чествовали родителей лучших школьников — Большой фоторепортаж

 

В гимназии чествовали родителей лучших школьников — Большой фоторепортаж

 

В гимназии чествовали родителей лучших школьников — Большой фоторепортаж

 

В гимназии чествовали родителей лучших школьников — Большой фоторепортаж

 

В гимназии чествовали родителей лучших школьников — Большой фоторепортаж

 

В гимназии чествовали родителей лучших школьников — Большой фоторепортаж

 

В гимназии чествовали родителей лучших школьников — Большой фоторепортаж

 

В гимназии чествовали родителей лучших школьников — Большой фоторепортаж

 

В гимназии чествовали родителей лучших школьников — Большой фоторепортаж

 

В гимназии чествовали родителей лучших школьников — Большой фоторепортаж

 

Фото Михаила Левцова


 
 
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  В прошлом году среди школьников района было немало тех, кто смог добиться высоких результатов в учебе, спорте и творчестве. Сегодня в актовом зале гимназии №1...
 
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