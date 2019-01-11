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Родители игроков «Сокола» получили письма благодарности от Сергея Кулагина

12.01.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Сегодня в актовом зале гимназии принимали почести родители игроков хоккейной команды «Сокол». В первые дни нового года ребята из Горок сражались за звание лучших в финальном этапе республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба». Домой «Сокол» вернулся с почетным серебром.

 

Родители игроков «Сокола» получили письма благодарности от Сергея Кулагина

 

Родители игроков «Сокола» получили письма благодарности от Сергея Кулагина

 

Благодарственные письма родителям юных спортсменов вручил председатель райисполкома Сергей Кулагин. «Это достижение еще раз подтверждает, что у молодежи нашего района есть стремление добиваться высоких результатов не только в учебе, но и в спорте. — заметил он. — И нам, взрослым, нужно приложить максимум усилий, чтобы вовремя заметить и раскрыть потенциал в каждом ребенке».

 

Родители игроков «Сокола» получили письма благодарности от Сергея Кулагина

 

Родители игроков «Сокола» получили письма благодарности от Сергея Кулагина

 

Родители игроков «Сокола» получили письма благодарности от Сергея Кулагина

 

Родители игроков «Сокола» получили письма благодарности от Сергея Кулагина

 

Родители игроков «Сокола» получили письма благодарности от Сергея Кулагина

 

Родители игроков «Сокола» получили письма благодарности от Сергея Кулагина

 

Родители игроков «Сокола» получили письма благодарности от Сергея Кулагина
Родители «соколов» вместе с Сергеем Кулагиным.

 

Родители игроков «Сокола» получили письма благодарности от Сергея Кулагина
Егор Иванченко с родителями. Егор был признан одним из лучших игроков нынешней «Золотой шайбы».

 

Игроком символической пятерки лучших на турнире стал также Даниил Лахнов. «Хоккеем увлекся с тех пор, как только в Горках появилась Ледовая арена, — говорит Даниил. — Это уже не первая для меня «Золотая шайба». Спасибо нашему тренеру Ивану Николаевичу Высоцкому за подготовку. Он нас всех, можно сказать, затащил на эти соревнования».

 

Родители игроков «Сокола» получили письма благодарности от Сергея Кулагина
Даниил Лахнов и Егор Иванченко.

 

Родители игроков «Сокола» получили письма благодарности от Сергея Кулагина

 

Фото Михаила Левцова


 
 
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  Сегодня в актовом зале гимназии принимали почести родители игроков хоккейной команды «Сокол». В первые дни нового года ребята из Горок сражались за звание...
 
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