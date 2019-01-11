Родители игроков «Сокола» получили письма благодарности от Сергея Кулагина

Сегодня в актовом зале гимназии принимали почести родители игроков хоккейной команды «Сокол» . В первые дни нового года ребята из Горок сражались за звание лучших в финальном этапе республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба». Домой «Сокол» вернулся с почетным серебром .









Благодарственные письма родителям юных спортсменов вручил председатель райисполкома Сергей Кулагин. «Это достижение еще раз подтверждает, что у молодежи нашего района есть стремление добиваться высоких результатов не только в учебе, но и в спорте. — заметил он. — И нам, взрослым, нужно приложить максимум усилий, чтобы вовремя заметить и раскрыть потенциал в каждом ребенке».

































Игроком символической пятерки лучших на турнире стал также Даниил Лахнов. «Хоккеем увлекся с тех пор, как только в Горках появилась Ледовая арена, — говорит Даниил. — Это уже не первая для меня «Золотая шайба». Спасибо нашему тренеру Ивану Николаевичу Высоцкому за подготовку. Он нас всех, можно сказать, затащил на эти соревнования».









Фото Михаила Левцова