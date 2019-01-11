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В Кобрине нетрезвый водитель Nissan въехал в канал: ранее водитель трижды привлекался за пьяную езду
В Кобрине 12 января 2019 года около 2-х часов ночи произошла авария, пишет издание
24-летний житель Кобрина, управляя автомобилем Nissan, двигался по улице Кирова в сторону улицы Первомайской и съехал в канал Кобринский. В результате иномарка погрузилась в воду. Молодой человек смог выбраться из машины самостоятельно.
Как выяснилось позже, водитель находился за рулем будучи в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того виновник ДТП не имел права управления автомобилем: мужчина ранее трижды привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
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В Кобрине нетрезвый водитель Nissan въехал в канал: ранее водитель трижды привлекался за пьяную езду
24-летний житель Кобрина, управляя автомобилем Nissan, съехал в канал Кобринский. В результате иномарка погрузилась в воду. Молодой человек смог выбраться из машины...
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