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Белорусская биатлонистка Ирина Кривко финишировала десятой в гонке преследования в Оберхофе
Белорусская биатлонистка Ирина Кривко финишировала десятой в гонке преследования в немецком Оберхофе, сообщает Белорусская федерация биатлона.
Кривко показала результат 1+2+0+1, +1:17.4.
Другие участники белорусской команды: Динара Алимбекова 2+0+1+0, +2:31.6, Ирина Кручинкина - 0+1+1+0, +2:42.1, Анна Сола - 1+2+1+1, +3:31.2.
В первой тройке финишировали Лиза Витоцци (Италия), Анастасия Кузьмина (Словакия) и Анаис Шевалье (Франция).
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Белорусская биатлонистка Ирина Кривко финишировала десятой в гонке преследования в немецком Оберхофе, сообщает Белорусская федерация биатлона. Кривко показала...
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