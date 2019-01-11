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Кривко пришла десятой в гонке преследования на этапе Кубка мира

12.01.2019 17:15 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В гонке преследования на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе Ирина Кривко пришла десятой.  

Кривко начала состязание пятой, но со стрельбой не сложилось и спортсменка оказалась на 16 месте. Впрочем, позже Ирина смогла улучшить результат, показав неплохую работу на стойках и быстро преодолев последний круг. Итог – 10 место.  

Кривко пришла десятой в гонке преследования на этапе Кубка мира
Фото: instagram.com/belarusbiathlon  

У остальных биатлонисток белорусской команды достижения скромнее. Динара Алимбекова финишировала 27, Ирина Кручинкина – 29, Анна Соло – 39.  

Первой в гонке стала итальянка Лиза Виттоцци, второе и третье места за словачкой Анастасией Кузьминой и француженкой Анаис Шевалье.  

Для женщин этап Кубка мира завершится воскресной эстафетой.  

Ранее сообщалось, что в женской спринтерской гонке также победила Витоцци. 

Ирина Кривко стала пятой – подробнее здесь.  
 
 
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Новости Беларуси. В гонке преследования на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе Ирина Кривко пришла десятой.   Кривко начала состязание пятой, но со стрельбой не...
 
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