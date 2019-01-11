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Как выглядит и чем интересуется родной брат Кейт Миддлтон?

12.01.2019 16:53 — Разное | СТВ  
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Новости Великобритании. На неделе появилась информация об Instagram-аккаунте брата Кейт Миддлтон. Чем делится с подписчиками родственник королевской особы?  

Ранее то ли Instagram Джеймса был закрыт, то ли просто мало кто знал о его существовании. Но теперь аккаунт обнаружен и интересующиеся королевской семьёй смогли взглянуть, как живёт родной брат Миддлтон.  

Как выглядит и чем интересуется родной брат Кейт Миддлтон?
Фото: instagram.com/jmidy  

Во-первых, он сильный и независимый мужчина с 9 собаками. Во-вторых, Джеймс работает в отеле неподалёку от озера Лох-Несс. В-третьих, брат Кейт официально считается холостяком.  

Узнать больше о родственнике герцогини Кембриджской и посмотреть на его фотографии можно здесь.  
 
 
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Новости Великобритании. На неделе появилась информация об Instagram-аккаунте брата Кейт Миддлтон. Чем делится с подписчиками родственник королевской особы?   Ранее...
 
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