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Как выглядит и чем интересуется родной брат Кейт Миддлтон?
Новости Великобритании. На неделе появилась информация об Instagram-аккаунте брата Кейт Миддлтон. Чем делится с подписчиками родственник королевской особы?
Ранее то ли Instagram Джеймса был закрыт, то ли просто мало кто знал о его существовании. Но теперь аккаунт обнаружен и интересующиеся королевской семьёй смогли взглянуть, как живёт родной брат Миддлтон.
Во-первых, он сильный и независимый мужчина с 9 собаками. Во-вторых, Джеймс работает в отеле неподалёку от озера Лох-Несс. В-третьих, брат Кейт официально считается холостяком.
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Новости Великобритании. На неделе появилась информация об Instagram-аккаунте брата Кейт Миддлтон. Чем делится с подписчиками родственник королевской особы? Ранее...
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