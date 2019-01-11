Как выглядит и чем интересуется родной брат Кейт Миддлтон?

Новости Великобритании. На неделе появилась информация об Instagram-аккаунте брата Кейт Миддлтон. Чем делится с подписчиками родственник королевской особы?

Ранее то ли Instagram Джеймса был закрыт, то ли просто мало кто знал о его существовании. Но теперь аккаунт обнаружен и интересующиеся королевской семьёй смогли взглянуть, как живёт родной брат Миддлтон.



Фото: instagram.com/jmidy

Во-первых, он сильный и независимый мужчина с 9 собаками. Во-вторых, Джеймс работает в отеле неподалёку от озера Лох-Несс. В-третьих, брат Кейт официально считается холостяком.