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Старинные танцы, салонные игры и правила этикета. Рождественский бал для детей состоялся в Кореличах
Новости Беларуси. Старинные танцы, салонные игры и правила этикета. В Кореличах устроили рождественский бал для детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди участников – победители предметных олимпиад, спортивных состязаний и творческих конкурсов. Ребят познакомили с бальной культурой и правилами проведения балов, а специально приглашенный хореограф дала урок танцев. Восторг вызвало и рождественское представление от белорусского театра батлейки. Всё в лучших традициях XIX века.
Анастасия Брилевич, житель агрогородка Турец:
Инна Санчук, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Кореличского райисполкома:
В эти рождественские дни не обошлось и без добрых дел – местные жители собрали подарки для детей, оставшихся без семьи. Это одно из заключительных мероприятий благотворительной акции «Наши дети». В этот раз она объединила сотни маленьких белорусов. Только в Кореличском районе больше 3 тысяч детей стали участниками новогоднего марафона.
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Старинные танцы, салонные игры и правила этикета. Рождественский бал для детей состоялся в Кореличах
Новости Беларуси. Старинные танцы, салонные игры и правила этикета. В Кореличах устроили рождественский бал для детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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