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«Это ради интереса». Состязания по зимней рыбалке прошли на Минском море

12.01.2019 16:18 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. «Клевое» хобби. 12 января на Минском море прошли состязания по зимней рыбалке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о неофициальном чемпионате города.

«Это ради интереса». Состязания по зимней рыбалке прошли на Минском море

В Ратомском заливе собралось более 50 человек. За три часа предстояло поймать как можно больше рыбы. Для этого на льду отвели специальный участок. За ходом состязания следили члены жюри. Лучших рыболовов определяли по массе улова в целом, а также по весу отдельно пойманной рыбы.

«Это ради интереса». Состязания по зимней рыбалке прошли на Минском море

Андрей Урбанович, рыбак:
Создается определенная игра мармышки, которая привлекает...

«Это ради интереса». Состязания по зимней рыбалке прошли на Минском море

Александр Стельмах, рыбак:
Это ради интереса. Какой-то спортивный азарт присутствует, но вообще, нахождение на природе, общение с друзьями, коллегами, рыбаками. Ведь время, которое проведено на рыбалке, не засчитывается в счет жизни.

Победителям достались призы. Впрочем, никто не ушел без подарка. Каждый участник состязаний получил удочку. Ну и, конечно, отведал горячей ухи.

«Это ради интереса». Состязания по зимней рыбалке прошли на Минском море
Фото. Состязания по зимней рыбалке на Минском море
«Это ради интереса». Состязания по зимней рыбалке прошли на Минском море
Фото. Состязания по зимней рыбалке на Минском море
«Это ради интереса». Состязания по зимней рыбалке прошли на Минском море
Фото. Состязания по зимней рыбалке на Минском море
«Это ради интереса». Состязания по зимней рыбалке прошли на Минском море
Фото. Состязания по зимней рыбалке на Минском море
«Это ради интереса». Состязания по зимней рыбалке прошли на Минском море
Фото. Состязания по зимней рыбалке на Минском море

 
 
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Новости Беларуси. «Клевое» хобби. 12 января на Минском море прошли состязания по зимней рыбалке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о...
 
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