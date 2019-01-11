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«Это ради интереса». Состязания по зимней рыбалке прошли на Минском море
Новости Беларуси. «Клевое» хобби. 12 января на Минском море прошли состязания по зимней рыбалке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о неофициальном чемпионате города.
В Ратомском заливе собралось более 50 человек. За три часа предстояло поймать как можно больше рыбы. Для этого на льду отвели специальный участок. За ходом состязания следили члены жюри. Лучших рыболовов определяли по массе улова в целом, а также по весу отдельно пойманной рыбы.
Андрей Урбанович, рыбак:
Александр Стельмах, рыбак:
Победителям достались призы. Впрочем, никто не ушел без подарка. Каждый участник состязаний получил удочку. Ну и, конечно, отведал горячей ухи.
Фото. Состязания по зимней рыбалке на Минском море
Фото. Состязания по зимней рыбалке на Минском море
Фото. Состязания по зимней рыбалке на Минском море
Фото. Состязания по зимней рыбалке на Минском море
Фото. Состязания по зимней рыбалке на Минском море
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Новости Беларуси. «Клевое» хобби. 12 января на Минском море прошли состязания по зимней рыбалке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о...
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