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Обманувшие время. Девять примеров людей, которые выглядят моложе своих лет
Новости мира. С давних времён человечество размышляет о вечной жизни. Точнее, об отсутствии таковой у людей. Желание выглядеть молодо или даже обрести бессмертие часто находит отражение в искусстве и литературе.
Хорошо известен пример Хуана Понсе де Леона, который искал источник вечной молодости. Кстати, тёзка знаменитого испанского конкистадора стала
В настоящее время многие учёные всерьёз
На самом деле, люди не стали жить намного дольше. На статистику сильно влияли болезни и младенческая смертность. Чтобы понять такие очевидные ныне вещи, как необходимость проводить роды в стерильном помещении и дезинфицировать руки перед этой процедурой, ушло очень много времени.
Впрочем, не будем в этот раз сильно углубляться в историю развития медицины. Лучше вспомним молодо выглядящих людей, которые часто становятся предметом обсуждения в соцсетях.
На первом месте у нас Кристи Бринкли. Женщине 64 года, но выглядит она значительно моложе своих лет. На нашем сайте есть целых четыре материала, посвящённых внешности данной американской актрисе, фотомодели и писательнице –
Бринкли четырежды была замужем и имеет трёх детей. Кристи является вегетарианкой и сладкоежкой. По словам актрисы, дело не только в макияже, но и в ежедневном уходе за своим телом. Сама Бринкли каждый день отжимается и качает пресс. Также она занимается йогой и уделяет время пробежкам. Отвечая на подозрения людей относительно пластических операций, женщина уверила, что такого не было.
Следующей в нашем списке является британка афроямайского происхождения Наоми Кэмпбелл. Нет, на самом деле – её мама. Валери Моррис-Кэмпбелл
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Четвёртый человек, о которым мы поговорим, это британка. Шимми Мунши где-то 41-42 года, но
На вопросы о том, как же удалось сохранить столь юную внешность, Мунши пожимает плечами. Шимми рассказала, что волшебными кремами не пользуется, покупает те, которые на скидках. Женщина практически не употребляет алкоголь, не курит, посещает тренажёрный зал и, как подобает уважающей себя британке, пьёт много зелёного чая.
А теперь пришло время для азиатов. Определить их возраст довольно трудная задача. Неподготовленный европеец может выделить три типа: азиат-ребёнок, юный азит, пожилой азиат. То есть китаянка или японка что в 18, что в 32 выглядит практически одинаково. У мужчин градация возраста более заметна, но тоже не всегда поймёшь 25 или 40 лет азиату перед тобой.
Поскольку мужчина в этом списке у нас всего один, с него и начнём. 51-летний
Утро у Чундао начинается не с кофе (он почти не пьёт кофе и чай). Мужчина съедает 6 сваренных вкрутую яиц, которые запивает молоком. В течение дня употребляет курицу с рисом, овощи на гриле и рыбный суп с зеленью. Мужчина не курит и не употребляет алкоголь, четыре раза в неделю занимается в тренажёрном зале по 90 минут. Из-за травмы колена Тан не бегает, зато много плавает.
Сингапурец пластических операций не делал. По его словам, пользуется только кремом для увлажнения лица. Волосы тоже приходится красить, седина, все дела. А ещё Чундао предпочитает ложиться спать до 23:00 и старается не есть за пять часов до сна.
Следующим у нас идёт трио
Секретом своей молодости жительница Тайваня считает употребление большого количества обычной воды, поедание овощей и ограничение в сахаре. Также Лур Хсу большое внимание уделяет косметике и особенно рекомендует увлажнять кожу, чтобы не появлялись морщины.
Далее в списке 45-летняя
Завершает список азиатов ещё одна
На этом с азиатами закончили, но есть ещё один человек, про которого забыть будет неправильно. Женщина, которая в определённый кругах является мемом «а твоя девушка будет так выглядеть в 71?», – София Ротару. Тут стоит похвалить хирургов. Хотя певица не признаётся в пластических операциях, есть серьёзные основания полагать, что они были.
Личные достижения Софии на фронте борьбы со старением тоже нельзя отрицать. Одним из главных правил, которые артистка считает важными для сохранения молодости, является оптимистичное отношение к жизни. Не имеет смысла понапрасну волноваться. Ещё одно правило – не перебарщивать с едой. Иногда, конечно, можно, но потом придётся худеть.
С юных лет Ротару занимается спортом. Теперь уже не так интенсивно, но без физических нагрузок женщина себя не оставляет, отдельно стоит упомянуть любовь к плаванию в бассейне. Тут же и желание возиться на огороде, о чём певица говорила не раз. И последнее – важно высыпаться. София предпочитает засыпать под классическую музыку.
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Новости мира. С давних времён человечество размышляет о вечной жизни. Точнее, об отсутствии таковой у людей. Желание выглядеть молодо или даже обрести бессмертие...
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