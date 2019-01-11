Йоханнес Бё выиграл преследование в Оберхофе, три белоруса набрали очки

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл гонку преследование на этапе Кубка мира по в немецком Оберхофе.



Фото: biathlonworld.com

Бё допустил 3 (0+1+1+1) промаха и поднялся со второго на первое место. Вторым стал стартовавший пятым Арндт Пайффер (1+0+0+0), опередивший в финишном спринте итальянца Лукаса Хофера (0+0+0+0).

Мартен Фуркад лидировал с Бё перед последним рубежа, но два промаха на завершающей откинули француза на четвертое место. Выигравший спринт россиянин Александр Логинов финишировал пятым.

Лучшим из белорусов стал Роман Елетнов (1+1+1+1), который поднялся с 34-го на 30-е место. Сергей Бочарников (0+0+2+1) с 47-й строчки взлетел на 35-ю. Владимир Чепелин (1+1+2+1) опустился с 16-го места на 38-е, а Антон Смольский (0+1+1+1) — с 26-го на 41-е.