|
«Когда боишься - иди в атаку». Азаренко опубликовала видео про себя с наставлениями от Уилла Смита
Виктория Азаренко опубликовала в соцсетях видео о своей подготовке к сезону 2019 года. Это эксклюзивные кадры из IMG Academy во Флориде, где в разные годы тренировались звезды тенниса, и из Мельбурна, где 14 января стартует открытый чемпионат Австралии. Поверх аудиодорожки на видео наложены цитаты звезды Голливуда Уилла Смита, чьи мотивирующие выступления собирают миллионы просмотров на YouTube. SPORT.TUT.BY расшифровал вставки со словами Смита.
Титульное фото: Reuters
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поверх аудиодорожки на видео наложены цитаты звезды Голливуда Уилла Смита, чьи мотивирующие выступления собирают миллионы просмотров на YouTube. SPORT.TUT.BY расшифровал...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)