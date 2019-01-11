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Александр Цекало развелся с сестрой Веры Брежневой

12.01.2019 16:48 — Разное | Партизан  
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Александр Цекало снова стал холостяком. Продюсер официально подтвердил, что развелся со своей женой Викторией Галушкой. Самое пикантное, что уже совсем скоро он снова станет женатым мужчиной. Александр признался, что уже обручен с новой возлюбленной, с которой готовится создать новую семью...

Фото: Юрий Феклистов, С Викторией Галушко

В ноябре прошлого года в СМИ попали фото Цекало с красивой незнакомкой восточной внешности. Тогда пару заметили на свидании в ресторане. В канун Нового года Александра снова засняли с той же девушкой, только уже в Италии. В светских кругах шептались о том, что продюсер завел себе любовницу. Ведь все были уверены, что шоумен всё еще женат на сестре Веры Брежневой, пишет 7 дней. Но, как выяснилось, Дарина (так зовут ту самую незнакомку) — не любовница шоумена, а его новая официальная возлюбленная.

«Сообщаю всем, кто подглядывает, снимает на телефон, а после выкладывает в соцсети и печатает: мы с Дариной любим друг друга, наши отношения начались не вчера. Мы обручены. У нас будет семья», — цитирует Цекало КП.


Похоже, любвеобильности Александра просто нет предела. В окружении продюсера говорят, что он очень влюбчивый по натуре человек. Впрочем, его брак с Викторией продержался целых десять лет. За это время жена родила ему трех детей: дочку Александру, сына Михаила и ребенка, появившегося на свет прошлым летом. Его пол и имя остались для прессы тайной.


 
 
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Александр Цекало снова стал холостяком. Продюсер официально подтвердил, что развелся со своей женой Викторией Галушкой. Самое пикантное, что уже совсем скоро он...
 
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