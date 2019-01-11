Александр Цекало развелся с сестрой Веры Брежневой

Фото: Юрий Феклистов, С Викторией Галушко





пишет 7 дней. Но, как выяснилось, Дарина (так зовут ту самую незнакомку) — не любовница шоумена, а его новая официальная возлюбленная. В ноябре прошлого года в СМИ попали фото Цекало с красивой незнакомкой восточной внешности. Тогда пару заметили на свидании в ресторане. В канун Нового года Александра снова засняли с той же девушкой, только уже в Италии. В светских кругах шептались о том, что продюсер завел себе любовницу. Ведь все были уверены, что шоумен всё еще женат на сестре Веры Брежневой,7 дней. Но, как выяснилось, Дарина (так зовут ту самую незнакомку) — не любовница шоумена, а его новая официальная возлюбленная.





«Сообщаю всем, кто подглядывает, снимает на телефон, а после выкладывает в соцсети и печатает: мы с Дариной любим друг друга, наши отношения начались не вчера. Мы обручены. У нас будет семья», — цитирует Цекало КП.









Похоже, любвеобильности Александра просто нет предела. В окружении продюсера говорят, что он очень влюбчивый по натуре человек. Впрочем, его брак с Викторией продержался целых десять лет. За это время жена родила ему трех детей: дочку Александру, сына Михаила и ребенка, появившегося на свет прошлым летом. Его пол и имя остались для прессы тайной.



