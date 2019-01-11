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Лукашенко и союзное государство. Референдум может состояться уже в 2019 году
Иллюстративное фото
Александр Лукашенко попытался успокоить общественное мнение, взбудораженное «ультиматумом Медведева». “Мы с Президентом России однозначно определили, что сегодня в повестке дня такого вопроса нет – об объединении”, – заявил он 10 января. Но при этом не отказался от дальнейшего «союзного строительства», напротив, высказался за выполнение отдельных положений союзного договора.
К чему может привести игра «кто кого перехитрит»?
Возможные механизмы строительства союзного государства
- Процесс строительства союзного государства продолжается. Проект долгосрочный, Россию не подпирает. Москва устами Дмитрия Медведева, а также на последующих встречах в Кремле четко дала понять, что процесс более глубокой интеграции продолжится. Проект реализуется в интересах России, которая имеет сильные рычаги влияния на своего соседа и участника союзного государства: Москва хочет, чтобы многомиллиардные дотации Беларуси давали отдачу. Отдача видится в том, чтобы Беларусь была более зависимой от России не только в экономическом, но и политическом плане. И, возможно, в военном отношении – чтобы Беларусь стала западным форпостом России. Нельзя исключать, что со временем Россия снова вернется к проблеме создания военной базы на территории Беларуси (как ответ на возможное появление американской военной базы в Польше). Тогда Россия может усилить давление на Беларусь, и у беларуского руководства просто не останется возможности отказаться от такого «предложения». Ползучая интеграция длится уже 20 лет. Но сейчас стало очевидно, что она усилилась, Россия показала, что имеет в этом интерес.
Для Беларуси, наоборот, интеграция ни к чему, потому что чревата усилением зависимости от восточного соседа.
- Лукашенко утверждает, что вопрос об объединении двух стран не стоит, но при этом готов продолжать союзное строительство. Как это понимать?
- Лукашенко сам себе противоречит. Если выполнять союзный договор, долгое время существовавший только на бумаге, то в любом случае необходимо делать конкретные шаги. Россия не только обозначила, но уже сделала свои шаги: создана совместная рабочая группа, подписан меморандум о сотрудничестве между администрациями президентов Беларуси и России, активизируется сотрудничество по линии союзного парламента; по линии военных ведомств и спецслужб «союзное строительство» давно идет. Вполне возможно, что Россия будет продавливать идею единой валюты, в роли которой видится российский рубль, с эмиссионным центром в Москве. Если Беларуси пообещают экономические дивиденды от встречных шагов (скорее всего, речь идет об очередном кредите или согласии компенсировать потери от налогового маневра), Минск пойдет на условия России.
Нельзя исключить, что серьезным шагом по дальнейшей интеграции может стать проведение референдумов о принятии так называемого «Конституционного акта» союзного государства – это апофеоз реализации договора о союзном государстве. После этого мышеловка захлопнется, и выбраться из нее практически уже невозможно: будут созданы надгосударственные органы на уровне глав государств, правительств, парламентов, которые начнут издавать акты, обязательные на территории двух государств. Союзный договор носит бессрочный характер, для выхода из него необходимо, опять-таки, провести референдумы о согласии расторгнуть договор, после этого дается полтора года, чтобы разобраться с обязательствами сторон. И только после этого стороны могут разойтись. Другими словами, Беларусь уже не сможет выбраться из объятий российского соседа. Дальнейшая интеграция – игра с огнем, которая может закончиться для Беларуси полной потерей независимости.
- Для выхода из союзного договора нужно проводить референдум?
- Конституционный акт сначала утверждается союзным парламентом, потом утверждается парламентами двух государств-участников, а затем выносится на референдумы в Беларуси и России. Предполагаю, что в Беларуси этот референдум завершится положительно: Россия может дать беларуской стороне ощутимые дивиденды в виде повышенной зарплаты, пенсий, возможны другие пряники, поэтому беларуский электорат положительно может отреагировать на идею интеграции. А российский электорат уже сейчас дает понять, что не против объединения. Никаких серьезных препятствий для проведения референдумов и принятия “Конституционного акта” по большому счету нет. Если Россия будет давить, то она вполне может добиться своего уже до конца 2019 года.
У союзного государства должен быть руководитель. Должности «союзного президента» в союзном договоре нет, два президента осуществляют председательство в высшем государственном совете на основе ротации, на основе поочередного правления. Но они могут договориться и об ином правлении: о введении должности президента союзного государства, равно как о должности вице-президента – руководящие должности могут проговариваться в “Конституционном акте”. В “Конституционный акт” могут внести добавку о руководящих должностях, равно как и о порядке избрания на эти должности. Например, какое-нибудь представительное собрание от двух государств – по типу избрания немецкого президента; в наших условиях это означает, что заранее будет известно, кого изберут президентом, а кого – вице-президентом.
- Лукашенко говорит об объединении двух государств. Но создание союзного государства на базе двух государств формально не является объединением. Не происходит ли сознательная подмена понятий?
- Речь идет о создании нового государства в виде надгосударственных органов. Речь идет о создании конфедерации с явными признаками федерации, – то есть, поглощения более слабого государства более сильным. Государство беларуское и российское формально остаются, в том числе и субъектами международного права, но в то же время создается система надгосударственных органов, которые и будут названы союзным государством; возможно, придумают ему название – «Руссобелия» или «Белоруссия», не суть важно. Но если создается система надгосударственных органов, если имеется бюджет, если имеется армия чиновников, если будет выстроено законодательство, если появится институт гражданства, символика и название государства, то речь идет не просто об объединении, а о создании нового государства. Жесткая конфедерации с признаками федерации, при котором одно государство подчиняется другому – говорить о равенстве между Россией и Беларусью не приходится – ни по экономическим показателям, ни по военным, ни по населению… Де-факто Беларусь все равно становится одним из субъектов федерации, пусть даже и с чуть большими полномочиями, чем республики в составе России. Насколько я знаю, из 85 субъектов Российской Федерации 21 республика. Беларусь может стать 22-й республикой – со временем, не сразу.
- Как можно предотвратить поглощение Беларуси?
- Предотвратить поглощение Беларуси со стороны России можно только на референдуме: если беларуский народ выскажется против интеграции. Возможен и другой вариант, например, проверить договор о создании союзного государства на соответствие Конституции Республики Беларусь (статья 8). Если Конституционный суд найдет в себе смелость сказать, что ряд положений договора противоречат Конституции и Декларации о государственном суверенитете, то власти Беларуси могут развести руками…
Можно, конечно, просто заболтать интеграцию созданием всяческих комиссий, заседаниями, переговорами, но если российская сторона будет настойчива – никакая болботня не сможет остановить процесс.
Можно просто отказаться исполнять свои обязательства по договору, но это противоречит принципам международного права о добросовестном исполнении обязательств. Опять же: одна из сторон может категорически отказаться от исполнения своих обязательств, и принудить ее к этому можно либо вооруженным путем (а это уже акт агрессии) или обратиться в Международный суд ООН, найдя основания для невыполнения международных обязательств. Но это длительная процедура, которая может растянуться на несколько лет.
Варианты противодействия поглощению Беларуси, конечно, имеются. Но есть ли политическая воля и субъекты, которые выступят против интеграции?
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После референдумов и принятия "конституционного акта" мышеловка захлопнется.
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