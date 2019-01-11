Внезапно: объявлена свадьба Волочковой и богатого иностранца



Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com

По словам астролога, в 2019 годуожидает судьбоносная встреча. Новый знакомый может навсегда изменить жизнь балерины. Очень важно чтобы знаменитость не прозевала момент, ведь следующий раз звезды сойдутся благоприятным для нее образом только через несколько лет.Любимова уверена, что таинственный воздыхатель возникнет в жизни Анастасии уже весной, в марте-апреле. Он будет состоятелен, в возрасте и, возможно, иностранец.– отметила астролог.Лилия предупреждает, что в начале отношений у влюбленных может случиться конфликт, из-за которого они на время разойдутся. Однако в августе 2019 года их чувства вспыхнут с новой силой, и и уже летом 2020 года пара сыграет свадьбу.цитирует Лилию Любимову