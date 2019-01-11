Названы самые популярные имена новорожденных в Гомеле

Самые популярные имена новорожденных во втором по численности жителей городе Беларуси определило региональное издание "Гомельская праўда" .

Новорожденных девочек в прошлом году чаще всего называли Софиями, Полинами и Дарьями, мальчиков - Михаилами, Артемами, Романами.

У малышек в топ-10 имен также входят: Ксения, Алиса, Анна, Мария, Арина, Виктория и Варвара. У малышей - Максим, Александр, Иван, Даниил, Матвей, Дмитрий и Марк.

Всего в Гомеле отделами загс в прошлом году зарегистрированы 5122 актовые записи о рождении: мальчиков - 2630, девочек- 2492. На свет появились 53 двойни. Статус многодетной, зарегистрировав третьего ребенка, получила 621 семья. Четвертый ребенок родился у 135 родителей, пятый - у 48, шестой - у 14, седьмой - у 5. Свидетельство о рождении восьмого малыша в 2018 году в Гомеле выдавалось один раз.