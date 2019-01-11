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Кривко в очередной раз попала в десятку лучших на Кубке мира по биатлону

12.01.2019 17:49 — Разное | Аргументы и факты  
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Кривко в очередной раз попала в десятку лучших на Кубке мира по биатлону
Белорусская федерация биатлона

В немецком Оберхофе продолжается четвертый этап Кубка мира по биатлону. Первыми на старт гонки преследования вышли девушки. В распределение мест на пьедестале всерьез вмешались погодные условия – небольшой туман, ветер и снег.

Кривко в очередной раз попала в десятку лучших на Кубке мира по биатлону Кривко стала пятой в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе

Относительно неплохо справилась с гонкой Ирина Кривко. Олимпийская чемпионка допустила четыре промаха на огневых рубежах (1+2+0+1) и сумела замкнуть десятку сильнейших. Отметим, что это уже третье попадание Ирины Кривко в топ-10 личных гонок нынешнего сезона.

Хорошую гонку провели и три другие наши спортсменки. Впервые за долгое время, сразу четыре белоруски попали в очковую зону. Олимпийская чемпионка Динара Алимбекова (2+0+1+0) финишировала 27-й, Ирина Кручинкина (0+1+1+0) – 29-й, показав свой лучший результат в карьере на Кубке мира, Анна Сола (1+2+1+1) – 38-й, впервые за три года набрав кубковые баллы.

Победу в гонке преследования одержала итальянка Лиза Виттоцци (0+1+1+0), которая сделала победный дубль в Оберхофе, выиграв ранее и спринт. Второе место в гонке преследования заняла словачка Анастасия Кузьмина (2+1+1+0), третье – француженка Анаис Шевалье (2+1+2+0).

Стабильно высокие результаты позволяют Ирине Кривко занимать 7-е место в общем зачете Кубка мира. Лидирует здесь итальянка Доротея Вирер.

У мужчин лучшим в гонке преследования был лидер общего зачета Кубка мира норвежец Йоханнес Тингнес Бё (0+1+1+1). Сильнейшим из белорусов в пасьюте стал Роман Елетнов (1+1+1+1), который пришел к финишу 30-м. Сергей Бочарников (0+0+2+1) стал 35-м, Владимир Чепелин (1+1+2+1) – 38-м, Антон Смольский (0+1+1+1) – 41-м.

Завершится четвертый этап Кубка мира по биатлону 13 января эстафетными гонками. В 13.45 по белорусскому времени на старт выйдут женщины (прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»), в 16.30 – мужчины («Беларусь 2»).

 
 
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Белорусская биатлонистка Ирина Кривко стабильно хорошо выступает в гонках Кубка мира.
 
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