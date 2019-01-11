|
В Кобрине нетрезвый водитель Nissan въехал в канал: ранее водитель трижды привлекался за пьяную езду
12.01.2019 18:58 — Разное | Виртуальный Брест
В Кобрине 12 января 2019 года около 2-х часов ночи
24-летний кобринчанин, управляя автомобилем Nissan, двигался по ул. Кирова в сторону ул. Первомайской допустил съезд транспортного средства в канал Кобринский. В результате иномарка погрузилась в воду. Молодой человек смог благополучно выбраться из транспортного средства самостоятельно.
Как выяснилось позже, водитель находился за рулём будучи в состоянии алкогольного опьянения, вследствие чего не принял во внимание особенности дорожного движения в зимних условиях. Кроме того виновник ДТП не имел права управления автомобилем.
Мужчина ранее трижды привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудниками госавтоинспекции в отношении водителя проводится проверка, в ближайшее время его действиям будет дана правовая оценка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Кобрине нетрезвый водитель Nissan въехал в канал: ранее водитель трижды привлекался за пьяную езду
В Кобрине 12 января 2019 года около 2-х часов ночи произошла авария, сообщили корреспонденту kobrincity.by в ОГАИ Кобринского РОВД. 24-летний кобринчанин, управляя...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)