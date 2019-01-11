В Кобрине нетрезвый водитель Nissan въехал в канал: ранее водитель трижды привлекался за пьяную езду

В Кобрине 12 января 2019 года около 2-х часов ночи произошла авария , сообщили корреспонденту kobrincity.by в ОГАИ Кобринского РОВД.



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24-летний кобринчанин, управляя автомобилем Nissan, двигался по ул. Кирова в сторону ул. Первомайской допустил съезд транспортного средства в канал Кобринский. В результате иномарка погрузилась в воду. Молодой человек смог благополучно выбраться из транспортного средства самостоятельно.

Как выяснилось позже, водитель находился за рулём будучи в состоянии алкогольного опьянения, вследствие чего не принял во внимание особенности дорожного движения в зимних условиях. Кроме того виновник ДТП не имел права управления автомобилем.

Мужчина ранее трижды привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудниками госавтоинспекции в отношении водителя проводится проверка, в ближайшее время его действиям будет дана правовая оценка.



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