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Сегодня в школах района прошел спортивный праздник «Снежный снайпер»

12.01.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Сегодня в школах района прошел спортивный праздник «Снежный снайпер».

Сегодня в школах района прошел спортивный праздник «Снежный снайпер» Сегодня в школах района прошел спортивный праздник «Снежный снайпер»Сегодня в школах района прошел спортивный праздник «Снежный снайпер»Сегодня в школах района прошел спортивный праздник «Снежный снайпер»Сегодня в школах района прошел спортивный праздник «Снежный снайпер»Сегодня в школах района прошел спортивный праздник «Снежный снайпер»Сегодня в школах района прошел спортивный праздник «Снежный снайпер» Сегодня в школах района прошел спортивный праздник «Снежный снайпер» Сегодня в школах района прошел спортивный праздник «Снежный снайпер»
   Сегодня в школах района прошел спортивный праздник «Снежный снайпер»
Сегодня в школах района прошел спортивный праздник «Снежный снайпер»
  Сегодня в школах района прошел спортивный праздник «Снежный снайпер»
Сегодня в школах района прошел спортивный праздник «Снежный снайпер»

Фото с сайтов гимназии г. Буда-Кошелево, Уваровичской и Широковской школ.

 
 
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Сегодня в школах района прошел спортивный праздник «Снежный снайпер».       Фото с сайтов гимназии г. Буда-Кошелево, Уваровичской и Широковской...
 
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