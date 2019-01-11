Сегодня в школах района прошел спортивный праздник «Снежный снайпер».
Фото с сайтов гимназии г. Буда-Кошелево, Уваровичской и Широковской школ.
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Сегодня в школах района прошел спортивный праздник «Снежный снайпер»
12.01.2019 — Разное | Газета Авангард
Сегодня в школах района прошел спортивный праздник «Снежный снайпер».
Фото с сайтов гимназии г. Буда-Кошелево, Уваровичской и Широковской школ.
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Сегодня в школах района прошел спортивный праздник «Снежный снайпер». Фото с сайтов гимназии г. Буда-Кошелево, Уваровичской и Широковской...
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