|
Беларусь в "Индексе демократий" застряла среди авторитарных стран
12.01.2019 18:40 — Разное | Ежедневник
В рейтинге "Индекс демократии 2018", который составило издание The Economist, Беларусь попала в группу авторитарных государств.
В результате Беларусь в рейтинге заняла 137-ю позицию с общим баллом 3,13. В прошлом году белорусская оценка была такой же. оценка Всего в список вошли 167 стран мира, пишет
Как отмечают авторы исследования: «Беларусь, Азербайджан и четыре государства Центральной Азии (Казахстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) остаются диктатурами, большинство лидеров которых сохраняют свои места в течение десятилетий. Мы ожидаем, что в ближайшие годы улучшение рейтингов этих стран будет незначительным или его не будет вовсе, поскольку не предвидится никаких вероятных возможностей для политической оппозиции завоевать власть».
Из стран-соседей Беларусь обошла лишь Россию, которая заняла в списке 144-ю позицию. У Литвы – 36-е место, у Латвии – 38-е, у Польши – 54-е, а у Украины – 84-е место.
Лучшими демократическими странами, согласно индексу, названы Норвегия, Исландия, Швеция, Новая Зеландия и Дания. За год их позиции не изменились.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рейтинге "Индекс демократии 2018", который составило издание The Economist, Беларусь попала в группу авторитарных государств.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)