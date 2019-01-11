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Беларусь в "Индексе демократий" застряла среди авторитарных стран

12.01.2019 18:40 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь в "Индексе демократий" застряла среди авторитарных стран

В рейтинге "Индекс демократии 2018", который составило издание The Economist, Беларусь попала в группу авторитарных государств.

В результате Беларусь в рейтинге заняла 137-ю позицию с общим баллом 3,13. В прошлом году белорусская оценка была такой же. оценка Всего в список вошли 167 стран мира, пишет Thinktanks.by.

Как отмечают авторы исследования: «Беларусь, Азербайджан и четыре государства Центральной Азии (Казахстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) остаются диктатурами, большинство лидеров которых сохраняют свои места в течение десятилетий. Мы ожидаем, что в ближайшие годы улучшение рейтингов этих стран будет незначительным или его не будет вовсе, поскольку не предвидится никаких вероятных возможностей для политической оппозиции завоевать власть».

Из стран-соседей Беларусь обошла лишь Россию, которая заняла в списке 144-ю позицию. У Литвы – 36-е место, у Латвии – 38-е, у Польши – 54-е, а у Украины – 84-е место. 

Лучшими демократическими странами, согласно индексу, названы Норвегия, Исландия, Швеция, Новая Зеландия и Дания. За год их позиции не изменились.

Последние места в рейтинге занимают Демократическая Республика Конго (опустилась со 163-го на 165-е место), Сирия и Северная Корея.

Индекс определялся по пяти критериям: избирательный процесс и плюрализм; гражданские свободы; функционирование правительства; политическое участие; политическая культура.

Страны разделены на четыре типа: полная демократия; ущербная демократия; гибридная демократия и авторитарный режим. 

 
 
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В рейтинге "Индекс демократии 2018", который составило издание The Economist, Беларусь попала в группу авторитарных государств.
 
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