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У Кобрыне п’яны кіроўца з’ехаў на машыне ў раку
Фота: kobrincity.by
У Кобрыне п’яны кіроўца з’ехаў у канал. Як паведамляе
Пазней высветлілася, што хлопец сеў за руль не толькі ў нецвярозым стане, але і без правоў. Раней яго тройчы прыцягвалі да адказнасці за п’яную язду. Цяпер па факце інцыдэнту праводзіцца праверка, дзеяннямі кіроўцы дадуць прававую ацэнку.
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Фота: kobrincity.by У Кобрыне п’яны кіроўца з’ехаў у канал. Як паведамляе kobrincity.by, 24-гадовы мясцовы жыхар рухаўся вуліцай Кірава на аўтамабілі Nissan і з’ехаў у ваду....
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