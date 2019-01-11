У Кобрыне п’яны кіроўца з’ехаў на машыне ў раку

У Кобрыне п’яны кіроўца з’ехаў у канал. Як паведамляе kobrincity.by, 24-гадовы мясцовы жыхар рухаўся вуліцай Кірава на аўтамабілі Nissan і з’ехаў у ваду. Машына затанула, сам кіроўца паспеў з яе выбрацца. Здарэнне адбылося 12 студзеня прыкладна а 2:00.

Пазней высветлілася, што хлопец сеў за руль не толькі ў нецвярозым стане, але і без правоў. Раней яго тройчы прыцягвалі да адказнасці за п’яную язду. Цяпер па факце інцыдэнту праводзіцца праверка, дзеяннямі кіроўцы дадуць прававую ацэнку.