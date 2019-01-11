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В Бресте запретили 2 запланированных митинга против строительства аккумуляторного завода

12.01.2019 17:58 — Разное | Партизан  
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Брестские власти в очередной раз запретили проведение митингов против строительства аккумуляторного завода.

По словам правозащитника Романа Кисляка, два митинга «Брестчане против свинца» намечались 13 января на площадке у сцены в парке Воинов-интернационалистов, которая определена местной властью для проведения массовых мероприятий. Брестский горисполком не разрешил их, сославшись на то, что в этот день в парке будут проводиться запланированные ранее командные соревнования по лыжам среди учащихся учреждений общего и среднего образования Московского района города, посвященные 30-летию вывода советских войск из Афганистана, сообщают naviny.by.

«Как только мы подаем заявки на митинги на этой площадке, там появляются «запланированные ранее мероприятия». Это делается специально, чтобы формально обосновать запрет акций против аккумуляторного завода», — заявил правозащитник.


 
 
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Брестские власти в очередной раз запретили проведение митингов против строительства аккумуляторного завода.
 
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