В Бресте запретили 2 запланированных митинга против строительства аккумуляторного завода

По словам правозащитника Романа Кисляка, два митинга «Брестчане против свинца» намечались 13 января на площадке у сцены в парке Воинов-интернационалистов, которая определена местной властью для проведения массовых мероприятий. Брестский горисполком не разрешил их, сославшись на то, что в этот день в парке будут проводиться запланированные ранее командные соревнования по лыжам среди учащихся учреждений общего и среднего образования Московского района города, посвященные 30-летию вывода советских войск из Афганистана, сообщают