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Галкин публично раскритиковал внука Пугачевой
Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: Legion-Media
По данным портала, Максим Галкин прокомментировал высказывание Никиты Преснякова о возрасте его аудитории.
Как отмечается, Галкин посоветовал внуку Пугачевой радоваться наличию фанатов, а не думать об их возрасте.
Ранее сообщалось, что Галкин отреагировал на отмену выступления Аллы Пугачевой из-за болезни.
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Муж Аллы Пугачевой Максим Галкин публично пристыдил внука примадонны Никиту Преснякова.
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