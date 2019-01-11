Галкин публично раскритиковал внука Пугачевой



Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: Legion-Media

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По данным портала,прокомментировал высказываниео возрасте его аудитории.Как отмечается, Галкин посоветовал внуку Пугачевой радоваться наличию фанатов, а не думать об их возрасте.Ранее сообщалось, что Галкин отреагировал на отмену выступленияиз-за болезни.