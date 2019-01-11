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Белорус Илья Ивашко уступил в финале теннисного турнира в Канберре

12.01.2019 14:08 — Разное | Аргументы и факты  
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Белорус Илья Ивашко уступил в финале теннисного турнира в Канберре
Фото из открытых источников

В Канберре завершился теннисный турнир с призовым фондом около $55 тыс. В финале встречались белорус Илья Ивашко (94-е место в рейтинге ATP) и поляк Хуберт Гуркач (88).

Белорус Илья Ивашко уступил в финале теннисного турнира в Канберре Белорус Илья Ивашко стал финалистом теннисного турнира в Канберре

В упорной борьбе сильнее оказался польский спортсмен. Илья Ивашко уступил в трех сетах – 4:6, 6:4, 2:6. Матч продолжался более двух часов.

Несмотря на поражение в финале турнира в Канберре, Илья Ивашко значительно улучшит свое положение в рейтинге ATP. Он поднимется на 84-е место. Это пока рекордный показатель для белоруса.

Напомним, на следующей неделе Илья Ивашко сыграет на первом в нынешнем сезоне турнире серии Большого шлема Australian Open. Его первым соперником станет Малек Жазири (42) из Туниса.

 
 
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Первая ракетка Беларуси не сумел завоевать титул на турнире в австралийской столице.
 
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