Белорус Илья Ивашко уступил в финале теннисного турнира в Канберре

В Канберре завершился теннисный турнир с призовым фондом около $55 тыс. В финале встречались белорус Илья Ивашко (94-е место в рейтинге ATP) и поляк Хуберт Гуркач (88).

В упорной борьбе сильнее оказался польский спортсмен. Илья Ивашко уступил в трех сетах – 4:6, 6:4, 2:6. Матч продолжался более двух часов.

Несмотря на поражение в финале турнира в Канберре, Илья Ивашко значительно улучшит свое положение в рейтинге ATP. Он поднимется на 84-е место. Это пока рекордный показатель для белоруса.

Напомним, на следующей неделе Илья Ивашко сыграет на первом в нынешнем сезоне турнире серии Большого шлема Australian Open. Его первым соперником станет Малек Жазири (42) из Туниса.