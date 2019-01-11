Генсек Всемирной туристской организации посетит Беларусь во время II Европейских игр

Генеральный секретарь Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили намерен посетить с визитом Беларусь в конце июня 2019 года, в рамках II Европейских игр. Об этом он заявил во время встречи с с послом Беларуси во Франции и Испании, постоянным представителем страны при Всемирной туристской организации (по совместительству) Павлом Латушко, сообщили в посольстве Беларуси в Испании.

Во время встречи З.Палаликашвили дал высокую оценку изменениям визового законодательства Беларуси, направленные на дальнейшую либерализацию въезда иностранных граждан в Беларусь. П.Латушко, в свою очередь, подчеркнул значительный рост количества иностранных туристов, посетивших Беларусь в 2018 году по сравнению с 2017 годом по итогам введения безвизового режима въезда для граждан ряда стран мира.

В рамках будущего визита в Беларусь генеральный секретарь Всемирной туристской организации намерен обсудить с белорусской стороной перспективы использования международных спортивных мероприятий для расширения въездного туризма.

З.Пололикашвили также выступил с предложением рассмотреть возможность организации в 2020 году в Беларуси международного мероприятия по линии Всемирной туристской организации, которое будет посвящено экологическому и агротуризму, положительно охарактеризовав уже проделанную белорусской стороной работу в данном направлении.

Во время встречи Латушко и Палаликашвили достигнута договоренность о разработке "дорожной карты", включающей конкретные примеры направлений дальнейшего сотрудничества Беларуси с ведущей мировой организацией в сфере туризма.