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Воссоздать традиции прошлого. Рождественский бал XIX века устроили для детей в Кореличах

12.01.2019 19:51 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Настоящий рождественский бал XIX века устроили для детей в Кореличах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Район славится богатым историческим прошлым – Мирский замок, старинные церкви и усадьбы, графская пуща, а сам райцентр когда-то принадлежал великим князьям литовским.

О традициях в поселке не забывают. На бал пригласили самых талантливых детей, победителей олимпиад, конкурсов и спортивных состязаний.

Воссоздать традиции прошлого. Рождественский бал XIX века устроили для детей в Кореличах

Возможность разучить старинные танцы не упустила и корреспондент Галина Буро.

Изящные и лаконичные движения на восемь тактов под легкую музыку. В конце XIX века падеграс покорил светский мир и сохранил популярность даже в веке XXI. Рождественский бал-маскарад в Кореличах для детей как повод познакомиться с классикой.

Воссоздать традиции прошлого. Рождественский бал XIX века устроили для детей в Кореличах

Эмиль Кособуцкий, житель Корелич:
Я пришел на роль Маленького принца. Принцы должны уметь танцевать.

И вот для маленьких принцев и принцесс мастер-класс от хореографа по полонезу.

Воссоздать традиции прошлого. Рождественский бал XIX века устроили для детей в Кореличах

Галина Буро, СТВ:
Полонез – это парадный танец, которым открывали бал. У аристократов он считался в высшей мере приличным, достойным монархов. Хотя бы этот факт – уже повод разучить фигуры полонеза.

Воссоздать традиции прошлого. Рождественский бал XIX века устроили для детей в Кореличах

Воссоздать традиции прошлого. Рождественский бал XIX века устроили для детей в Кореличах

Воссоздать традиции прошлого. Рождественский бал XIX века устроили для детей в Кореличах

Воссоздать традиции прошлого. Рождественский бал XIX века устроили для детей в Кореличах

Приглашение на этот бал получили участники и победители олимпиад, спортивных состязаний и творческих конкурсов. Среди них Анна Кузьмич, которая покорила своим сценическим чтением не только местный театр. В ноябре 2018 года она стала победителем международного фестиваля искусств «Байфест». Образ для своего первого бала готовила тщательно вместе с мамой.

Воссоздать традиции прошлого. Рождественский бал XIX века устроили для детей в Кореличах

Воссоздать традиции прошлого. Рождественский бал XIX века устроили для детей в Кореличах

Анна Кузьмич, житель Корелич:
У меня на голове обруч для маленького ангелочка. Конечно, ангелочки с крыльями, но мы маленькие ангелочки, так что у нас пока что не отрасли крылья.

А в руках у тебя что?

Колокольчик серебряный – для того, чтобы мы звенели. Конечно, он на самом деле не звенит, но будет фонограмма колокольчиков, и тогда будет всё звенеть.

Воссоздать традиции прошлого. Рождественский бал XIX века устроили для детей в Кореличах

Белорусская батлейка с рождественской историей и еще один сюрприз – шоу ростовых фигур. Организаторы постарались устроить для ребят праздник, который бы запомнился надолго. К тому же, в новогодние дни к детям в Беларуси особое внимание, а рождественские балы снова входят в моду.

Воссоздать традиции прошлого. Рождественский бал XIX века устроили для детей в Кореличах

Воссоздать традиции прошлого. Рождественский бал XIX века устроили для детей в Кореличах

Воссоздать традиции прошлого. Рождественский бал XIX века устроили для детей в Кореличах

Воссоздать традиции прошлого. Рождественский бал XIX века устроили для детей в Кореличах

В эти рождественские дни не обошлось и без добрых дел – местные жители собрали подарки для детей, оставшихся без семьи. И рождественский бал здесь стал завершающим событием самой доброй в Беларуси акции «Наши дети».

Старинные танцы, салонные игры и правила этикета. Рождественский бал для детей состоялся в Кореличах
 
Теги: знакомства
 
 
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Новости Беларуси. Настоящий рождественский бал XIX века устроили для детей в Кореличах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Район славится богатым...
 
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