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Забег сказочных героев, конкурсы и футбол на снегу. В Придвинской резиденции Деда Мороза отметили Старый Новый год

12.01.2019 19:48 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Забег сказочных персонажей и футбол на снегу. 12 января в резиденции Придвинского Деда Мороза песнями и зимними забавами провожали Старый Новый год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отмечать этот праздник в Витебском районе не просто традиция. Это хороший повод подвести итоги новогоднего «переполоха», впечатления от которого увезли дети не только со всей Беларуси, но и отдельных городов России.

Забег сказочных героев, конкурсы и футбол на снегу. В Придвинской резиденции Деда Мороза отметили Старый Новый год

Забег сказочных героев, конкурсы и футбол на снегу. В Придвинской резиденции Деда Мороза отметили Старый Новый год

Из резиденции Деда Мороза, которая с каждым годом становится всё популярнее – репортаж Анастасии Аласании.

С песнями и танцами. Шумно и весело. В пятый раз в деревню Барвин под Старый Новый год Придвинский Дед Мороз приглашает гостей на уникальный праздник «Гули у дедули».

Забег сказочных героев, конкурсы и футбол на снегу. В Придвинской резиденции Деда Мороза отметили Старый Новый год

Владимир Терехов, родитель-воспитатель детского дома семейного типа:
Мы очень рады, что приглашают нас каждый год на такие мероприятия. Мы очень довольны. Всегда подарочки получаем здесь. Заряд бодрости и хорошего настроения на целый год.

Забег сказочных героев, конкурсы и футбол на снегу. В Придвинской резиденции Деда Мороза отметили Старый Новый год

Дед Мороз, хозяин Придвинской резиденции:
Наша Придвинская резиденция работает круглый год. Мы встречаем гостей не только зимой, но и летом, и весной, и осенью. Поэтому всегда рады гостям. Приезжайте за сказкой, за чудом. Всех со Старым Новым годом!

В одном празднике – десятки событий: футбол на снегу, прыжки через скакалку, кулинарные состязания и мастер-классы, забеги сказочных героев и даже добрый шабаш ведьм.

Забег сказочных героев, конкурсы и футбол на снегу. В Придвинской резиденции Деда Мороза отметили Старый Новый год

Забег сказочных героев, конкурсы и футбол на снегу. В Придвинской резиденции Деда Мороза отметили Старый Новый год

Забег сказочных героев, конкурсы и футбол на снегу. В Придвинской резиденции Деда Мороза отметили Старый Новый год

Ксения Захаревич, гость резиденции Придвинского Деда Мороза:
Я бегала со сказочными героями, видела много Дедов Морозов. Я танцевала. Мне очень понравилось.

Под шубой Деда Мороза – учитель белорусского языка. В роли Снегурочки – методист. Другие сказочные герои – тоже местные педагоги. А кто, как не они, знают, чем можно увлечь ребенка?

Забег сказочных героев, конкурсы и футбол на снегу. В Придвинской резиденции Деда Мороза отметили Старый Новый год

Алеся Сивцова, руководитель проекта «Резиденция Придвинского Деда Мороза-2019»:
Каждый год мы выбираем какую-то режиссерскую концепцию, которая будет интересна детям.

Я горжусь своей работой. Я горжусь тем, что мы здесь делаем, потому что улыбки и позитив детей – лучшая награда, которая только может быть.

Забег сказочных героев, конкурсы и футбол на снегу. В Придвинской резиденции Деда Мороза отметили Старый Новый год

Анастасия Аласания, СТВ:
Полсотни представлений, три тысячи гостей. В резиденции Придвинского Деда Мороза поставили яркую точку в череде новогодних праздников. А уже в следующем году здесь отметят 10-летний юбилей.

Едва закончились новогодние праздники 2019-го, а организаторы уже планируют следующие. Например, забег сказочных героев – изюминка фэста – повторится и в юбилейном году.

Забег сказочных героев, конкурсы и футбол на снегу. В Придвинской резиденции Деда Мороза отметили Старый Новый год

Забег сказочных героев, конкурсы и футбол на снегу. В Придвинской резиденции Деда Мороза отметили Старый Новый год

Забег сказочных героев, конкурсы и футбол на снегу. В Придвинской резиденции Деда Мороза отметили Старый Новый год

Забег сказочных героев, конкурсы и футбол на снегу. В Придвинской резиденции Деда Мороза отметили Старый Новый год

Забег сказочных героев, конкурсы и футбол на снегу. В Придвинской резиденции Деда Мороза отметили Старый Новый год

Забег сказочных героев, конкурсы и футбол на снегу. В Придвинской резиденции Деда Мороза отметили Старый Новый год

Забег сказочных героев, конкурсы и футбол на снегу. В Придвинской резиденции Деда Мороза отметили Старый Новый год

Забег сказочных героев, конкурсы и футбол на снегу. В Придвинской резиденции Деда Мороза отметили Старый Новый год
 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Забег сказочных персонажей и футбол на снегу. 12 января в резиденции Придвинского Деда Мороза песнями и зимними забавами провожали Старый Новый...
 
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