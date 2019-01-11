Икону из Будслава повезут в Панаму

catholic.by. Участники Дней привезут с собой в Панаму иконы Богоматери, наиболее почитаемые в их странах, сообщает





Белорусская молодежь возьмет с собой икону Матери Божьей Будславской, фестиваль в честь которой в прошлом году был внесен в список нематериального наследия человечества ЮНЕСКО.





Делегация из Беларуси будет состоять из 27-и человек. Среди них епископ-помощник Гродненский Иосиф Станевский и три священника: о. Антоний Гремза и о. Ян Романовский из Гродно и о. Иосиф Сярпейка из Могилева

Ожидается, что в Днях молодежи в Панаме примут участие более 200 тысяч молодых людей из 155 стран мира.



