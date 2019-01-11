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Икону из Будслава повезут в Панаму
В Панаме католики со всего мира соберутся с 22 по 27 января на 34-е Всемирные дни молодежи, которые пройдут под девизом слов из Евангелия святого Луки, которые говорит Богоматерь: «Вот я, слуга Господа. Пусть мне будет по слову твоему».
Участники Дней привезут с собой в Панаму иконы Богоматери, наиболее почитаемые в их странах, сообщает
Белорусская молодежь возьмет с собой икону Матери Божьей Будславской, фестиваль в честь которой в прошлом году был внесен в список нематериального наследия человечества ЮНЕСКО.
Делегация из Беларуси будет состоять из 27-и человек. Среди них епископ-помощник Гродненский Иосиф Станевский и три священника: о. Антоний Гремза и о. Ян Романовский из Гродно и о. Иосиф Сярпейка из Могилева.
Ожидается, что в Днях молодежи в Панаме примут участие более 200 тысяч молодых людей из 155 стран мира.
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В Панаме католики со всего мира соберутся с 22 по 27 января на 34-е Всемирные дни молодежи, которые пройдут под девизом слов из Евангелия святого Луки, которые говорит...
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