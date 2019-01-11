ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Икону из Будслава повезут в Панаму

12.01.2019 19:38 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
В Панаме католики со всего мира соберутся с 22 по 27 января на 34-е Всемирные дни молодежи, которые пройдут под девизом слов из Евангелия святого Луки, которые говорит Богоматерь: «Вот я, слуга Господа. Пусть мне будет по слову твоему».

Участники Дней привезут с собой в Панаму иконы Богоматери, наиболее почитаемые в их странах, сообщает catholic.by.

Белорусская молодежь возьмет с собой икону Матери Божьей Будславской, фестиваль в честь которой в прошлом году был внесен в список нематериального наследия человечества ЮНЕСКО.

Делегация из Беларуси будет состоять из 27-и человек. Среди них епископ-помощник Гродненский Иосиф Станевский и три священника:  о. Антоний Гремза и о. Ян Романовский из Гродно и о. Иосиф Сярпейка из Могилева.
Ожидается, что в Днях молодежи в Панаме примут участие более 200 тысяч молодых людей из 155 стран мира.


 
Теги: Гродно, Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Панаме католики со всего мира соберутся с 22 по 27 января на 34-е Всемирные дни молодежи, которые пройдут под девизом слов из Евангелия святого Луки, которые говорит...
 
Новости дня
Новости разные
 
Найдено объяснение расположения статуй острова Пасхи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика