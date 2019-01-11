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«Гомель» потерпел разгромное поражение от клуба из Казахстана в Континентальном кубке
Хоккеисты «Гомеля» потерпели второе крупное поражение в финальной стадии Континентального кубка.
После разгрома от британского «Белфаста» (0:5) гомельчане были биты «Арланом» из Казахстана — 2:8 (0:4, 1:3, 1:1).
Исход встречи был по решен уже к 12-й минуте, когда «Гомель» уступал со счетом 0:4. После этого соперник сбавил обороты, но не дал белорусскому клубу и шанса приблизиться к нему.
У гомельчан шайбами отметились Антон Точилкин и Евгений Соломонов.
«Гомель» уже потерял шансы на победу в турнире, но еще имеет шансы избежать последнего места, если обыграет в воскресенье польский «Катовице».
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Хоккеисты «Гомеля» потерпели второе крупное поражение в финальной стадии Континентального кубка.
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