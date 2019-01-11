Волонтеры в Беларуси лечат бездомных животных за свой счет и дают им приют

Беларусь разрабатывает законопроект о гуманном обращении с животными. Пока брошенным собакам и кошкам в стране помогают волонтеры. Лечат за свой счет и дают временный приют, сообщает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Митя больше не боится людей и любит пообщаться. У него, как и у других «постояльцев» приюта, непростая история. Многих подобрали на улице ранеными и больными. В приюте за городом живут 80 котов. Игривы, ласковы и в меру упитаны. Все благодаря стараниям волонтеров.

Содержать такие приюты непросто. Кроме еды животные получают лечение и уход. В добрые руки отдают только здоровых котов.

«У нас все кошки привиты, стерилизованы. Регулярно стараемся проводить обработку от паразитов. Плюс ветеринарное обслуживание, если это необходимо. Потому что попадают к нам иногда не очень здоровые», – говорит председатель общественного объединения защиты животных Наталья Зайцева.

Волонтеры – люди разного возраста и профессий. Кто-то содержит питомники, кто-то помогает деньгами. Однако бездомных животных от этого меньше не становится.

У Ольги Барабанщиковой пять собак. У младшей, Дуняши, в январе второй день рождения. Ее нашли год назад на дороге, едва живую.

«Начинается это с малых лет, с воспитания. Многие люди относятся к животным, как к вещам. Они считают это нормальным, наигравшись, выбросить их», – говорит певица.

На счету Ирины, подруги Ольги, более 200 спасенных собак. Сейчас она развивает социальный проект. Цель амбициозная – поменять мировоззрение людей и их отношение к проблеме бездомных животных.

«Точечная помощь, точечная стерилизация, это, к сожалению, помощь конкретной собаке, конкретному коту. Но это не меняет ситуацию в целом», – говорит волонтер Ирина Мартюшевская.

Вместе они выпускают тематические календари, одежду, постеры. Ведут странички в социальных сетях. Скоро в Минске появятся билборды. Они напомнят людям, что относиться к животным нужно по-человечески.