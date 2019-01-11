На спуске с Варшавского моста к Еврику ДТП в крайней левой полосе с участием такси (не поделили полосу). Судя по всему, водитель такси не виноват, бывает...



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62487.php

Читать полностью в источнике с фото:





А вот ещё видео, на котором автомобиль едва не сбивает пешехода:

<br>

Всё это сегодня, 12 января 2019 года в городе Бресте. А утром и ночью были ещё приключения . Опасная работа у водителей такси, ничего не поделать.