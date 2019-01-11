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Таксисты продолжают "зажигать" - один чуть не сбил пешехода, второй попал в ДТП
12.01.2019 21:00 — Разное | Виртуальный Брест
На спуске с Варшавского моста к Еврику ДТП в крайней левой полосе с участием такси (не поделили полосу). Судя по всему, водитель такси не виноват, бывает...
А вот ещё видео, на котором автомобиль едва не сбивает пешехода:
Всё это сегодня, 12 января 2019 года в городе Бресте. А утром и ночью
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На спуске с Варшавского моста к Еврику ДТП в крайней левой полосе с участием такси (не поделили полосу). Судя по всему, водитель такси не виноват, бывает... А вот ещё...
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