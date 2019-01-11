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«Будущий наш резерв». Более 700 спортсменов приняли участие в VI Рождественском турнире по спортивно-боевым единоборствам
Новости Беларуси. И с удовольствием, и с пользой. Участники VI Рождественского турнира по спортивно-боевым единоборствам, помимо занятия любимым видом спорта, помогают своим сверстникам, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Традиционные соревнования в университете физкультуры носят благотворительный характер: все взносы пойдут в помощь детям с особенностями психофизического развития.
Аудитория состязаний растет год от года, нынешний старт – это более 700 участников. Здесь представлены и каратэ, и кекусинкай, и тхэквондо, и грэпплинг, и рукопашный бой. Каждый из видов единоборств представлен в нескольких возрастных и весовых группах. Отметим, что столь массовые состязания БГУФК принимает нечасто.
Сергей Репкин, ректор БГУФК, вице-президент НОК Беларуси:
Организаторы надеются, что уже в 2020 году количество участников перевалит за тысячу. А значит, вполне возможно, для турнира придется искать еще более масштабный зал.
Фото. VI Рождественский турнир по спортивно-боевым единоборствам
Фото. VI Рождественский турнир по спортивно-боевым единоборствам
Фото. VI Рождественский турнир по спортивно-боевым единоборствам
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«Будущий наш резерв». Более 700 спортсменов приняли участие в VI Рождественском турнире по спортивно-боевым единоборствам
Новости Беларуси. И с удовольствием, и с пользой. Участники VI Рождественского турнира по спортивно-боевым единоборствам, помимо занятия любимым видом спорта,...
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