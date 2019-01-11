ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Этап Кубка мира по биатлону. Кривко стала десятой в гонке преследования в Оберхофе

12.01.2019 20:28 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. В немецком Оберхофе в рамках Кубка мира по биатлону прошли две гонки преследования, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Первыми на старт вышли женщины.

Этап Кубка мира по биатлону. Кривко стала десятой в гонке преследования в Оберхофе

Этап Кубка мира по биатлону. Кривко стала десятой в гонке преследования в Оберхофе

Победы добилась итальянка Лиза Витоцци, второй стала представительница Словакии Анастасия Кузьмина, третьей – француженка Анаис Шевалье.

Лучший результат среди белорусок показала Ирина Кривко: стартовав пятой, в итоговом протоколе она замкнула топ-10. Динара Алимбекова финишировала 27-й, Ирина Кручинкина отыграла одну позицию и установила новый личный рекорд – 29 место, Анна Сола финишировала 38-й и впервые за три года заехала в очковую зону.

У мужчин первым стал лидер общего зачета норвежец Йоханнес Бё, серебро – у немца Арнда Пайффера, третий – итальянец Лукас Хофер.

Этап Кубка мира по биатлону. Кривко стала десятой в гонке преследования в Оберхофе

Впервые с 2015 года все белорусские биатлонисты, стартовавшие в спринте, пробились в гонку преследования. В итоговом протоколе Роман Елётнов стал 30-м, Сергей Бочарников – 35-м, Владимир Чепелин – 38-м, Антон Смольский – 41-м.

Андриан Цыбульский: Год-два, и женская команда заявит о себе и будет радовать болельщиков. Особенно в эстафетах
 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В немецком Оберхофе в рамках Кубка мира по биатлону прошли две гонки преследования, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Первыми на старт вышли...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Сети составили перечень стихийных парковок в Минске. Просят власти их устранить
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика