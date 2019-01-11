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«Дакар-2019». Экипаж Вязовича занял 3 место на этапе ралли-рейда в Перу
Новости Беларуси. В Перу прошел пятый этап ралли-рейда «МАЗ-СПОРТавто», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Лучшим среди белорусов стал экипаж Сергея Вязовича, показавший третий результат.
Победа досталась россиянину Эдуарду Николаеву на КамАЗе. А вот еще один россиянин – Андрей Каргинов – дисквалифицирован и снят с гонки. На пятом этапе его КАМАЗ наехал колесами на одного из зрителей. Пострадавший, к счастью, остался жив – у него перелом бедренной кости. Каргинова же дисквалифицировали – в вину ему вменили неостановку после происшествия.
В общем зачете грузовиков лидирует экипаж Эдуарда Николаева на КамАЗе. Лучший из белорусов – Алексей Вишневский – занимает 7-ю позицию.
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Новости Беларуси. В Перу прошел пятый этап ралли-рейда «МАЗ-СПОРТавто», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Лучшим среди белорусов стал экипаж Сергея Вязовича,...
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