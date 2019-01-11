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ФК «Динамо-Брест» объявил о подписании контракта с Артёмом Милевским

12.01.2019 20:21 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 12 января футбольный клуб «Динамо-Брест» объявил о подписании контракта с нападающим Артемом Милевским – уроженцем Минска и гражданином Украины, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Тонкость ситуации в том, что по ходу этого сезона Милевский уже выступал за клуб из города над Бугом, однако в июле «Динамо» неожиданно расторгло с форвардом контракт. Скорее всего, это произошло из-за конфликта игрока с тогдашним главным тренером клуба Алексеем Шпилевским.

ФК «Динамо-Брест» объявил о подписании контракта с Артёмом Милевским

ФК «Динамо-Брест» объявил о подписании контракта с Артёмом Милевским

ФК «Динамо-Брест» объявил о подписании контракта с Артёмом Милевским

И вот новое возвращение Артема Милевского в Брест. Правда, пока непонятно, когда Милевский сможет сыграть за «Динамо». Ранее контрольно-дисциплинарный комитет федерации футбола запретил клубу из Бреста регистрировать новичков из-за отказа выплатить компенсацию за Павла Савицкого футбольному клубу «Неман».

Едва встретились с Марадоной: из ФК «Динамо-Брест» уходят Милевский, Гаврилович и Савицкий

 
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Беларуси. 12 января футбольный клуб «Динамо-Брест» объявил о подписании контракта с нападающим Артемом Милевским – уроженцем Минска и гражданином Украины,...
 
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