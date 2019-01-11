ФК «Динамо-Брест» объявил о подписании контракта с Артёмом Милевским

Новости Беларуси. 12 января футбольный клуб «Динамо-Брест» объявил о подписании контракта с нападающим Артемом Милевским – уроженцем Минска и гражданином Украины, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Тонкость ситуации в том, что по ходу этого сезона Милевский уже выступал за клуб из города над Бугом, однако в июле «Динамо» неожиданно расторгло с форвардом контракт. Скорее всего, это произошло из-за конфликта игрока с тогдашним главным тренером клуба Алексеем Шпилевским.











