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Хоккейная Экстралига. Победа «Юности» над «Шахтёром» и другие итоги игрового дня

12.01.2019 20:19 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 12 января три матча прошли в дивизионе «А» белорусской хоккейной Экстралиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В центральном противостоянии лидер чемпионата «Юность» нанесла выездное поражение «Шахтеру».

В еще двух матчах приезжие хоккеисты также добились побед. «Динамо-Молодечно» было сильнее команды «Беларусь U-20», а «Неман» взял верх над «Лидой».
 
 
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Новости Беларуси. 12 января три матча прошли в дивизионе «А» белорусской хоккейной Экстралиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В центральном противостоянии лидер...
 
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