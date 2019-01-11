Горки для катания будет патрулировать милиция и медики

«К профилактической работе подключилась молодежь. Места катания включены в маршруты патрулирования милиции, а также рейдов молодежных отрядов охраны правопорядка. Дружинники проводят с отдыхающими разъяснительную работу, объясняют правила безопасности», — отметил Виктор Лискович.





Он напомнил, что в Гродненской области принято решение о проведении внеочередных родительских собраний. Взрослым и детям еще раз напоминают правила безопасного поведения и использования спортивного инвентаря, призывают кататься лишь в предназначенных для этого местах.



