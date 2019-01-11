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Горки для катания будет патрулировать милиция и медики
Рейды молодежных отрядов охраны правопорядка организованы вблизи опасных мест для катания. Об этом корреспонденту
«К профилактической работе подключилась молодежь. Места катания включены в маршруты патрулирования милиции, а также рейдов молодежных отрядов охраны правопорядка. Дружинники проводят с отдыхающими разъяснительную работу, объясняют правила безопасности», — отметил Виктор Лискович.
Он напомнил, что в Гродненской области принято решение о проведении внеочередных родительских собраний. Взрослым и детям еще раз напоминают правила безопасного поведения и использования спортивного инвентаря, призывают кататься лишь в предназначенных для этого местах.
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Рейды молодежных отрядов охраны правопорядка организованы вблизи опасных мест для катания. Об этом корреспонденту БелТА сообщил заместитель председателя...
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