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Горки для катания будет патрулировать милиция и медики

12.01.2019 20:44 — Разное | Партизан  
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Рейды молодежных отрядов охраны правопорядка организованы вблизи опасных мест для катания. Об этом корреспонденту БелТА сообщил заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович.

«К профилактической работе подключилась молодежь. Места катания включены в маршруты патрулирования милиции, а также рейдов молодежных отрядов охраны правопорядка. Дружинники проводят с отдыхающими разъяснительную работу, объясняют правила безопасности», — отметил Виктор Лискович.

Он напомнил, что в Гродненской области принято решение о проведении внеочередных родительских собраний. Взрослым и детям еще раз напоминают правила безопасного поведения и использования спортивного инвентаря, призывают кататься лишь в предназначенных для этого местах.


 
 
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Рейды молодежных отрядов охраны правопорядка организованы вблизи опасных мест для катания. Об этом корреспонденту БелТА сообщил заместитель председателя...
 
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