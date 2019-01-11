﻿ В Сети составили перечень стихийных парковок в Минске. Просят власти их устранить. 21.by
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В Сети составили перечень стихийных парковок в Минске. Просят власти их устранить

12.01.2019 20:26 — Разное | Партизан  
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В Сети - очередная петиция. Ее авторы составили перечень стихийных парковок в Минске и просят власти, в частности Мингорисполком, устранить возможность парковаться в этих местах. В обращении говорится:


фото с сайта

Мы обеспокоены проблемой нелегальной парковки автомобилей на тротуаре в городе Минске. Просим установить в перечисленных ниже местах столбики или другие средства, препятствующие заезду, которые обязательно должны быть закреплены так, чтобы водители не могли их сдвинуть, пишет abw.by

Автомобили на тротуаре, помимо нарушения ПДД, создают опасность для движения пешеходов, снижают пропускную способность тротуаров, препятствуют передвижению маломобильных граждан, а также разрушают покрытие тротуара. Прикладываем ссылки на фото со всех нижеперечисленных мест и на интерактивную карту.

Фото - здесь http://goo.gl/4pNAHs
Карта: https://goo.gl/NAqxMP

1. Обе стороны улицы Куйбышева от улицы Коммунистической до проспекта Машерова. 
2. Коммунистическая, 22.
3. Коммунистическая, 46.
4. улица Киселева, 14 и 17.
5. Красная, 3 и 4.
6. Троицкое предместье: двор домов №15, 17, 19 и 21 на ул. Максима Богдановича и №7 на ул. Сторожовской.
7. Въезд в подземный паркинг на ул. Немига, 5.
8. Короля, 4 и 6.
9. Якуба Коласа, 31.
10. Куйбышева, 14 и 16 .
11. Киселёва, 2 и 4.
12. Захарова, 17 и 19.
13. Захарова, 21 и 23.
14. Захарова, 46 и 50Д.
15. Пулихова, 3.
16. Янки Купалы, 7. Парковка предназначена для параллельного проезжей части расположения автомобилей, однако из-за отсутствия столбиков водители паркуются неправильно, чем блокируют часть тротуара. 
17. Козлова, 3.
18. Якуба Коласа, 37.
19. Кедышко, 1.
20. Чкалова, 9А.
21. Проспект Машерова, 3.
22. Красная, 11.
23. Красная, 7 . Необходимо ограничить парковку так, чтобы автомобили не преграждали выход с тротуара. 

Автор петиции под ником DPKDPK10 просит высылать ему известные вам адреса нелегальных парковок в комментарии или в Telegram: @DPKdpk10.


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 41
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В Сети - очередная петиция. Ее авторы составили перечень стихийных парковок в Минске и просят власти, в частности Мингорисполком, устранить возможность...
 
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