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В России сошел с рельсов грузовой поезд
Участок Транссибирской магистрали под Иркутском перекрыт из-за схода с рельсов 29 вагонов с углем. Повреждены 300 м железнодорожного полотна, сообщает rbc.ru.
В России сошел с рельсов грузовой поезд
Участок Транссибирской магистрали под Иркутском перекрыт из-за схода с рельсов 29 вагонов с углем. Повреждены 300 м железнодорожного полотна,
Происшествие случилось утром 12 января на перегоне Делюр – Тыреть Восточно-Сибирской железной дороги. В составе поезда, перевозившего уголь, 67 вагонов. По данным МЧС России, в результате происшествия никто не погиб, пострадавших нет.
Как позже уточнили в ведомстве, с рельсов сошли 29 вагонов. Движение на дороге перекрыто в обоих направлениях, ведутся аварийные работы. Повреждены опоры контактной сети и 300 м железнодорожного полотна.
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Участок Транссибирской магистрали под Иркутском перекрыт из-за схода с рельсов 29 вагонов с углем. Повреждены 300 м железнодорожного полотна, сообщает rbc.ru.
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