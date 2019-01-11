В России сошел с рельсов грузовой поезд

сообща ет rbc.ru. Участок Транссибирской магистрали под Иркутском перекрыт из-за схода с рельсов 29 вагонов с углем. Повреждены 300 м железнодорожного полотна,ет rbc.ru.





Происшествие случилось утром 12 января на перегоне Делюр – Тыреть Восточно-Сибирской железной дороги. В составе поезда, перевозившего уголь, 67 вагонов. По данным МЧС России, в результате происшествия никто не погиб, пострадавших нет.





Как позже уточнили в ведомстве, с рельсов сошли 29 вагонов. Движение на дороге перекрыто в обоих направлениях, ведутся аварийные работы. Повреждены опоры контактной сети и 300 м железнодорожного полотна.



