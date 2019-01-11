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О спортивном сленге и экстриме. Белорусские сноубордисты рассказывают о своём виде спорта
Новости Беларуси. Сальто, сложные вращения и перевороты. Любителей экстрима объединили соревнования по сноуборду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У 17 участников неограниченное количество попыток, лучшую из которых оценило профессиональное жюри.
О красивых, но опасных прыжках – корреспондент Кристина Федорович.
Для них это не просто галочка напротив пункта «активно провести выходной» – скорее, смысл жизни. Пятиклассник Арсений выполняет сложнейшие трюки. В этом спорте мальчик с пяти лет. Тренировки три раза в неделю. Кстати, отсутствие снега – не помеха, в таком случае элементы мальчик отрабатывает на батуте.
Арсений Чванов, участник соревнований:
Среди главных болельщиков – папа Сергей. Он и привел сына в спорт. Подбадривает перед каждым прыжком. Хотя здесь не просто прыгают. Сложные вращения в воздухе – сальто и перевороты – на такое способен не каждый.
Сергей Чванов:
Плечом к плечу здесь соревнуются любители и профессионалы. Павел уже шесть лет в сборной Беларуси. В багаже внушительное количество побед. В том числе и на Кубке Европы – для сноубордистов это как Олимпийские игры.
В лексиконе молодого человека много непонятных слов: стайл, джиббинг... А название какого-нибудь трюка и вовсе способно удивить.
Павел Онищенко, член сборной Беларуси по сноуборду:
Среди 17 участников есть и представительница прекрасного пола. 25-летняя Анна не представляет своей жизни без сноуборда вот уже практически 5 лет.
Анна Талалаенко, участник соревнований:
Кристина Федорович, СТВ:
Секрет выполнения трюков в воздухе нам, конечно, не раскрыли. Но в одном уверили точно: ощущение полета и координацию тела такие прыжки все-таки дают в полной мере.
Александр Смоляк, маркетолог Республиканского горнолыжного центра «Силичи»:
Зрелищно и одновременно опасно. С таким экстримом никакая зима холодной уж точно не покажется.
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Новости Беларуси. Сальто, сложные вращения и перевороты. Любителей экстрима объединили соревнования по сноуборду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У 17...
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