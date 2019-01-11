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О спортивном сленге и экстриме. Белорусские сноубордисты рассказывают о своём виде спорта

12.01.2019 22:24 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Сальто, сложные вращения и перевороты. Любителей экстрима объединили соревнования по сноуборду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У 17 участников неограниченное количество попыток, лучшую из которых оценило профессиональное жюри.

О красивых, но опасных прыжках – корреспондент Кристина Федорович.

О спортивном сленге и экстриме. Белорусские сноубордисты рассказывают о своём виде спорта

О спортивном сленге и экстриме. Белорусские сноубордисты рассказывают о своём виде спорта

О спортивном сленге и экстриме. Белорусские сноубордисты рассказывают о своём виде спорта

О спортивном сленге и экстриме. Белорусские сноубордисты рассказывают о своём виде спорта

Для них это не просто галочка напротив пункта «активно провести выходной» – скорее, смысл жизни. Пятиклассник Арсений выполняет сложнейшие трюки. В этом спорте мальчик с пяти лет. Тренировки три раза в неделю. Кстати, отсутствие снега – не помеха, в таком случае элементы мальчик отрабатывает на батуте.

О спортивном сленге и экстриме. Белорусские сноубордисты рассказывают о своём виде спорта

Арсений Чванов, участник соревнований:
Доска становится параллельно периле. Бывает страшно. Но, главное, не победа, а участие.

Среди главных болельщиков – папа Сергей. Он и привел сына в спорт. Подбадривает перед каждым прыжком. Хотя здесь не просто прыгают. Сложные вращения в воздухе – сальто и перевороты – на такое способен не каждый.

О спортивном сленге и экстриме. Белорусские сноубордисты рассказывают о своём виде спорта

О спортивном сленге и экстриме. Белорусские сноубордисты рассказывают о своём виде спорта

Сергей Чванов:
Наша вся семья катается на сноуборде. Но я немного на другой доске катаюсь, поэтому я не могу, а он может. Страшно. Но главное, чтобы ему не было страшно.

О спортивном сленге и экстриме. Белорусские сноубордисты рассказывают о своём виде спорта

Плечом к плечу здесь соревнуются любители и профессионалы. Павел уже шесть лет в сборной Беларуси. В багаже внушительное количество побед. В том числе и на Кубке Европы – для сноубордистов это как Олимпийские игры.

В лексиконе молодого человека много непонятных слов: стайл, джиббинг... А название какого-нибудь трюка и вовсе способно удивить.

О спортивном сленге и экстриме. Белорусские сноубордисты рассказывают о своём виде спорта

Павел Онищенко, член сборной Беларуси по сноуборду:
Много таких названий. Некоторые называют «уборкой», когда кто-то падает. Постараюсь показать свои самые сильные элементы.

О спортивном сленге и экстриме. Белорусские сноубордисты рассказывают о своём виде спорта

О спортивном сленге и экстриме. Белорусские сноубордисты рассказывают о своём виде спорта

Среди 17 участников есть и представительница прекрасного пола. 25-летняя Анна не представляет своей жизни без сноуборда вот уже практически 5 лет.

О спортивном сленге и экстриме. Белорусские сноубордисты рассказывают о своём виде спорта

Анна Талалаенко, участник соревнований:
Это единственное, что меня радует в зиме. Катайтесь на сноуборде, на лыжах – не важно, на чем. Это очень разнообразит ваш быт.

О спортивном сленге и экстриме. Белорусские сноубордисты рассказывают о своём виде спорта

Кристина Федорович, СТВ:
Соревнования в самом разгаре. Сноубордисты добывают заветные путевки в финал. Всё проходит в формате джем-сессии, что на обычном языке – много попыток, а судьи выбирают лучшую. Кстати, есть приз и за самое невероятное падение. Об этом сноубордисты пока что не знают.

Секрет выполнения трюков в воздухе нам, конечно, не раскрыли. Но в одном уверили точно: ощущение полета и координацию тела такие прыжки все-таки дают в полной мере.

О спортивном сленге и экстриме. Белорусские сноубордисты рассказывают о своём виде спорта

Александр Смоляк, маркетолог Республиканского горнолыжного центра «Силичи»:
Сейчас мы прыгаем по перилам. Будем стараться чаще делать мероприятия подобного формата.

Зрелищно и одновременно опасно. С таким экстримом никакая зима холодной уж точно не покажется.
 
 
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Новости Беларуси. Сальто, сложные вращения и перевороты. Любителей экстрима объединили соревнования по сноуборду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У 17...
 
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